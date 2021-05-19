Наведите порядок на дороге!

Хочется поделиться ужасным состоянием дороги села Атамекен.На промежутке в 300 метров имеется 300 ям,глубина некоторых составляет порядка 30 сантиметров!!!Чревато это тем, что для объезда водителям приходится либо выезжать на встречную полосу, либо выезжать на обочину, что влечет за собой аварийные ситуации. Убедительная просьба задать вопросы акимату Мунайлинского района:1.Кто ответственнен по обслуживанию данного участка дороги?2.Когда планируется ремонт данного участка дороги ( капитальный, ямочный)?3.Если все так плохо , может сделаем из ям клумбы и посадим цветы пока будет решаться вопрос с ремонтом?!Данный участок берет свое начало от мечети , и супермаркета Рахат, и длится до супермаркета AltynFood.С уважением , жильцы села Атамекен.