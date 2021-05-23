Когда Службы спасения и акимат оборудуют берег спасательными средствами?...

Вчера была свидетелем, как один юноша чуть не утонул, спрыгнув с пирса на закрытой зоне Скальной трапы 4 мкр. Его не могли вытащить на берег и поднять на пирс тоже не получилось. Друзья его подвели к опорам пирса и он там стоял, державшись за опоры. Вызвала ЧС. Спасатель подплыл на лодке и вытащил его.Самое ужасное в этой ситуации - все, кто стояли на пирсе, не могли ничем помочь.1. Эта зона закрытая (ограждения отодвинули и все там гуляют).2. Нет спасательного оборудования.3. Люди не спешат на помощь.Исходя из увиденного и услышанного за вчерашний день (утонули уже пару человек), хочу попросить Службы спасения оборудовать берег, разрешенный/запрещенный спасательными средствами на каждом шагу, чтобы, в случае необходимости, могли помочь прохожие и неравнодушные люди. Ведь каждая минута и секунда на счету в такой ситуации.Я понимаю, что до наших людей не доходят сообщения, предупреждения, запреты, ограждения (почему-то думают, что от них прячут, продали и т.д.). Столько молодых людей потеряли из-за их же глупости. Давайте вместе с предупреждениями и запретами параллельно заниматься и спасением. @mangystau_tjd