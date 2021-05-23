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ЛАДА.kz » Народные новости

Когда Службы спасения и акимат оборудуют берег спасательными средствами?

Сегодня, 16:12 Просмотров:986
Вчера была свидетелем, как один юноша чуть не утонул, спрыгнув с пирса на закрытой зоне Скальной трапы 4 мкр. Его не могли вытащить на берег и поднять на пирс тоже не получилось. Друзья его подвели к опорам пирса и он там стоял, державшись за опоры. Вызвала ЧС. Спасатель подплыл на лодке и вытащил его.
Самое ужасное в этой ситуации - все, кто стояли на пирсе, не могли ничем помочь.
1. Эта зона закрытая (ограждения отодвинули и все там гуляют).
2. Нет спасательного оборудования.
3. Люди не спешат на помощь.
Исходя из увиденного и услышанного за вчерашний день (утонули уже пару человек), хочу попросить Службы спасения оборудовать берег, разрешенный/запрещенный спасательными средствами на каждом шагу, чтобы, в случае необходимости, могли помочь прохожие и неравнодушные люди. Ведь каждая минута и секунда на счету в такой ситуации.
Я понимаю, что до наших людей не доходят сообщения, предупреждения, запреты, ограждения (почему-то думают, что от них прячут, продали и т.д.). Столько молодых людей потеряли из-за их же глупости. Давайте вместе с предупреждениями и запретами параллельно заниматься и спасением. @mangystau_tjd

Когда Службы спасения и акимат оборудуют берег спасательными средствами?

Когда Службы спасения и акимат оборудуют берег спасательными средствами?

Когда Службы спасения и акимат оборудуют берег спасательными средствами?

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Комментарии ( 3 )

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111753576 (Посетители) Сегодня, 21:45
Всё будет,просто надо потерпеть,в следующей жизни точно...По существу,те средства спасения,если их там разместить ,сопрут для купания отдыхающие, даже если они будут под замком.
 
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  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Сегодня, 20:00
Когда Службы спасения и акимат оборудуют берег спасательными средствами?...

НИ!, когда!... Деньги уже распилены по карманам на этот сезон.
По берегу моря в черте города сплошные камни, в каменный Магышлак превратился регион, а зелень и деревья что раньше ещё было на побережье за городом, обгрызли вербюды бродящие не только по дорогам,но и по берегу моря...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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  • Жанар
  • HalatHalatuHalat
 chrome (Посетители) Сегодня, 19:19
Когда уже откроют эту тропу? Там идут хоть какие-то работы? Кстати, там и купаться не запрещено если верить информационным стендам!
 
 

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