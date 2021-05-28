Экспедиции «Алтын Орда – Үш Қиян». ВИДЕО

Прислал: Куаныш

ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» бағдарламалық мақаласындағы ұсыныстарды іске асыру, Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе өңірлерінде орналасқан тарихи ескерткіштерді зерттеу, насихаттау мақсатында «Маңғыстау мұра» қоғамдық қоры 2021 жылдың 29 мамыр – 10 маусым күндері «Алтын Орда – Үш қиян» атты тарихи-танымдық экспедиция ұйымдастыруды жоспарлап отыр.

Экспедиция маршруты: Сарайшық қаласы, Махамбет батыр кесенесі, Бөкей Ордасы, Жымпитыдағы Сырым Датұты және Алашорда музейлері, Қобыланды батыр кесенесі, Абат-Байтақ кешені, Исатай батыр кесенесі сондай ақ Ойыл, Қиыл, Жем өзендерінің бойындағы Көкжар жәрмеңкесінің орны мен музейіне дейінгі көптеген ескерткіштердің киелі орындарын зерттеу, ол жерлерде жерленген көрнекті тарихи тұлғаларды анықтау, насихаттау.

Экспедицияның басты мақсаты – тарихи орындарға саяхат жасай отырып, көпшілікке, оның ішінде жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарымыз бен тағылымды тарихымызды таныстыру. Экспедиция құрамында қоғам қайраткері, ақын Светқали Нұржан, Мәдениет саласының үздігі, өлкетанушы, тарихшы Нұрлан Құлбай, Қазыбек Құттымұратұлы, ақын, журналист Бақтыбай Жайлау сияқты азаматтар, блогерлер мен телеарна қызметкерлері қатысады. Төрт облыстың танымал тұлғаларынан құралған бұл экспедиция қалың бұқараға телеарналар, әлеуметтік желілер (Facebook, Instagram, Telegram, Whats App) арқылы кеңінен насихатталатын болады.







В свете статьи Президента Республики Казахстан К.К. Токаева «Независимость дороже всего», общественный фонд «Маңғыстау Мұра» запланировал и разработал маршрут историко-культурной экспедиции «Алтын Орда – Үш Қиян», которая будет проходить по 4 областям Западного Казахстана протяженностью более 4000 км.

В Атырауской будут посещены такие исторические объекты как городище Сарайшық, «Махамбет Өтемісұлы кесенесі» и будут исследованы кулпытасы и некрополи встречающиеся по маршруту следования.

В Западно-Казахстанской области экспедиция по бездорожью от Индера отправится в «Бөкей Орда» для освещения данного исторического объекта и повышения туристического потенциала страны.

Из «Бөкей Орда» экспедиция по бездорожью направится к поселку Чапаев, а оттуда через пантонную переправу реки Жайық по проселочным дорогам в западное отделение Алаш Орды п.Жымпиты.

В п.Жымпиты также будут освещены музеи Батыра Сырым Датұлы и музей Алаш Орды. Затем экспедиция направится в Актюбинскую область где будут посещены такие исторические объекты как «Қобыланды Батыр», «Абат Байтақ», «Исатай Тайманұлы кесенесі».

После посещения «Исатай Тайманұлы кесенесі «участники экспедиции отправятся по бездорожью вдоль реки Қиыл до поселка Ойыл с посещением Кокжар Жәрменкесі и музея. Далее будет исслеодованы некрополи вдоль реки Ойыл до п.Шұбарқұдық, затем планируется изучить некрополи вдоль реки Жем с последущим выходом на трассу в п.Бейнеу.

Главной целью экспедиции является ознакомление общественности, в том числе молодого поколения, с нашими национальными ценностями и священной историей. Совершая экскурсии по историческим местам мы вносим свой вклад в развитие туризма Республики Казахстан. В составе экспедиции примут участие общественный деятель, поэт Светқали Нұржан, краевед- историки Нұрлан Құлбай и Қазыбек Құттымұратұлы, поэт Бақтыбай Жайлау, блогеры и сотрудники телеканала Маңғыстау. Эта экспедиция состоящая из известных личностей четырех областей, будет широко пропагандироваться широкими массами через телеканалы, социальные сети (Facebook, Instagram, WhatsApp).