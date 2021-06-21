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ЛАДА.kz » Народные новости

Средневековье в XXI веке

Сегодня, 21:37 Просмотров:404
Здравствуйте! Мы в поселке Батыр (Мунайлинский район) уже который год не можем насладиться хорошим интернетом. Даже в ютубе десятиминутное видео смотрим с отрывками около 30 минут. В прошлом году компания "Каспий-Телеком" вроде бы известила, что начнут проводить кабельный интернет. Осенью заглянул в их офис, сказали, что ждут кабель из Россий, потом зашел в офис к ним еще раз, уже в феврале 2021 года, они все также ответили, что ждут кабель. Никак не могу понять, они когда-нибудь начнут свою работу? Или нам суждено и дальше жить в средневековье... До сих пор ничего не делают, не понимаю, они выиграли тендер и потратили деньги, и теперь делают вид, что ждут что-то и пытаются доделать свою работу? Мы уже устали сидеть почти без интернета, микрорайоны Хазар, Астана, Алматы и Болашак они взяли на себя. Это огромная площадь и столько народа тут у нас, ни условий ни тротуаров. Хотел попросить помощи у вас, может, вы чем-то сможете помочь. Может, если вы опубликуете про это статью в группах, тогда начнут свою работу делать? На дворе 21 век, а мы все еще не можем насладиться преимуществом достижений человечества в полной мере... Очень буду признателен, если опубликуете про это статью, отредактировав текст. Этот спидтест сделан в 01:03 ночи, когда уже чуть притихли люди и ложились спать. Буду очень признателен, если протянете руку помощи, я уже подарил братику из другого города свой игровой аккаунт стоимостью 450-500 тыс тенге, потому что у нас невозможно играть или смотреть видео в ютубе, жалко мой аккаунт. Я столько времени и денег вложил туда. Хотел стать стриммером игровым, у меня весьма неплохо получается, и много шансов вырваться в топы в игре. Киберспорт у нас вот таким вот образом губят (у нас столько талантов, огорчает то, что люди в игре обзывают тех, кто играет под флагом Казахстана, обзывают раками, рукож***ми и намного хуже словами, из-за того, что у нас в стране слабый интернет, часто наши играют с лагами и задержками в игре. Они-то ведь не виноваты в этом, все дело в халатности работников компаний, которые устанавливают интернет... Помогите, пожалуйста, чем сможете, поддержите киберспорт!


Средневековье в XXI веке

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Комментарии ( 3 )

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Darkman (Посетители) Сегодня, 23:25
Абвгд, не стыдно? Обвинять всю республику в своих проблеммах? Да, не все гладко в стране, все знают, минусов много. Но чтобы так писать...., нужно быть эгоистом.
Если нет интернета, все? Тебе стыдно, что родился в казахстане?
Думаешь в России, Азербайджане, Армении и т.д. лучше в селах??? Как бы не хуже.
 
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  • rastolkuy
 Исатай (Посетители) Сегодня, 22:36
Абвгд,
При чем тут Китай? В Китае один лучших интернетов. Тут наши доморощенные виноваты.
 
-1
  • Darkman
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  • rastolkuy
  • diger
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 22:14
К сожалению тебе не повезло родится в Казахстане как и мне. Весь интернет нам предоставляет Китай, одним словом кабель из Китая)))) а хозяин кабеля сам наверное догадаешся кто. Казахстан не в состоянии запустить свои спутники чтобы у нас был интернет 5G наша страна вообще ничего не может, только сидеть на нефтяной игле и никак не развивается. Поэтому мы в списках на уровне Африки.
 
 

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