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ЛАДА.kz » Народные новости

Как быть в такой ситуации? ВИДЕО

Сегодня, 17:18 Просмотров:823
Уважаемые жители города, может кто нибудь сможет помочь советом, как быть в такой ситуации)
6мкр.38 дом, с утра и до ночи нет напора питьевой воды. Нет от слова совсем. С апреля месяца пытаемся добиться от ПКСК "Арман" какой нибудь помощи в решении проблемы, и в ответ слышим только "потерпите немного, скоро всё будет". Предлагали им собрать деньги на насос, чтобы установить его и решить проблему с напором, в ответ нам сказали что по закону нельзя устанавливать насосы, хотя мы присылали в группу дома новости, о том что люди нашего города благодарят свои ПКСК за помощь в установке подобных насосов, и на вопрос почему нельзя именно нам, ответа так и не получили.
Возникло предположение, что проблема в напоре воды из-за расположенной на 1-м этаже кудинарии "Смак", которая работает с 8:00 до 22:00 (проблемы с водой у нас с утра и где-то до 23:00-00:00).
ПКСК сначала утверждали что Смак не при чём. Один из жильцов договорился с сантехником перекрыть временно воду в Смаке, и проверить напор "до" и "после", и "после" напор волшебным образом появился. ПКСК тут же сказали что уже договорились со Смаком, и решается вопрос о том, чтобы отключить их от нашего водопровода. Видимо безуспешно, потому что всё это тянется уже продолжительное время, а реального решения проблемы, или хотя бы каких-то видимых продвижений, до сих пор нет.
В доме живут семьи с маленькими детьми, пенсионеры, а у нас весь день нет питьевой воды - ни приготовить, ни искупаться, ни постирать. Приходится ждать до 12 ночи чтобы запустить стиралку и набрать воды на день.






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Комментарии ( 5 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 22:54
Предлагали им собрать деньги на насос, чтобы установить его и решить проблему с напором, в ответ нам сказали что по закону нельзя устанавливать насосы

Все верно, насосы устанавливать нельзя.
Возможно, как раз, в СМАКЕ и стоит насос, которые работает в течение дня и тем самым до вас просто не доходит вода.
Проверьте вместе с представителями КСК.
Даже если у них круглые сутки включена вода, у вас напор не должен быть такой.
 
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  • Daulet201999
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:01
а что, раньше Смак создавал промблемы жильцам? или только ща начал создавать? зуб на него имеют- вывод, а не сантехники которые водой там заправляют? посмотрим что будут петь жильцы 6-38 когда пристройку доделают и запустят... burumburum
 
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  • Daulet201999
 Исатай (Посетители) Сегодня, 19:45
Око,
Разве. У нас уже создали. И с первого числа КСК уходит в известном направлении.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 18:36
Исатай, 2022 года. Через год только.

всё вижу
 
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  • Daulet201999
 Исатай (Посетители) Сегодня, 17:52
С первого числа ПКСК до свидания скажите. Давно пора создать ОСИ и пусть идёт лесом кафе Смак.
 
 

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