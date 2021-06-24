Как быть в такой ситуации? ВИДЕО

Прислал: Роман

Уважаемые жители города, может кто нибудь сможет помочь советом, как быть в такой ситуации)

6мкр.38 дом, с утра и до ночи нет напора питьевой воды. Нет от слова совсем. С апреля месяца пытаемся добиться от ПКСК "Арман" какой нибудь помощи в решении проблемы, и в ответ слышим только "потерпите немного, скоро всё будет". Предлагали им собрать деньги на насос, чтобы установить его и решить проблему с напором, в ответ нам сказали что по закону нельзя устанавливать насосы, хотя мы присылали в группу дома новости, о том что люди нашего города благодарят свои ПКСК за помощь в установке подобных насосов, и на вопрос почему нельзя именно нам, ответа так и не получили.

Возникло предположение, что проблема в напоре воды из-за расположенной на 1-м этаже кудинарии "Смак", которая работает с 8:00 до 22:00 (проблемы с водой у нас с утра и где-то до 23:00-00:00).

ПКСК сначала утверждали что Смак не при чём. Один из жильцов договорился с сантехником перекрыть временно воду в Смаке, и проверить напор "до" и "после", и "после" напор волшебным образом появился. ПКСК тут же сказали что уже договорились со Смаком, и решается вопрос о том, чтобы отключить их от нашего водопровода. Видимо безуспешно, потому что всё это тянется уже продолжительное время, а реального решения проблемы, или хотя бы каких-то видимых продвижений, до сих пор нет.

В доме живут семьи с маленькими детьми, пенсионеры, а у нас весь день нет питьевой воды - ни приготовить, ни искупаться, ни постирать. Приходится ждать до 12 ночи чтобы запустить стиралку и набрать воды на день.











