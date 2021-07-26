Медицинский беспредел

Прислал: Ютюз

С каких это пор законодательные вершители стали решать судьбы человеческие! Моей матери 58 лет и она подхватила вирус. Черт ногу сломит, потому как четвертый день ей не ставят диагноз. Причины разные: у вас "корона" (со слов фельдшера на скорой) - вам говорю, только в глаза ваши посмотрев. Другой врач говорит с насмешкой: у вас не "корона". Третий врач вообще решила всех рассмешить, взяла у матери ПЦР с носоглотки, хотя у мамы уже одышка и все пошло вниз, никакого вируса там они не найдут, поскольку известно, что вирус в носоглотке "сидит" 24 часа. Так вот ждала мать скорую около 4 часов в страшной обстановке ее дикого кашля и одышки. Вопрос в никуда: какого черта уполномоченные в тёплых кабинетах и с очумительной зарплатой не выделяют достаточно средств на мобили экстренной помощи, на расширение штата спецов, именно спецов, потому как специалист, прибывший по прошествии времени назначил ей "замечательное" лекарство от всех бед - парацетамол. Казалось бы, за 2 года пандемии они на этом съели собаку... Но ей говорят, пейте парацетамол и ложитесь просто спать. Госпитализация не показана, говорят. Отдыхайте, напомню у человека одышка! Каким образом медик решил лечить мать парацетамолом, мне в голову не приходит. В связи с чем миллионы запретов нам, простым выживающим людям, ставят эти нелюди, а взамен сажают народ просто в непроглядную чёрную дыру. Когда все очухаются, что происходит? На следующее утро пытаемся вызывать бригаду борцов с ковидом, на что говорят: сами ножками топайте, мы вам назначим лечение. Приходит, значит, она к дежурному врачу, вместе с другими стоит в очереди, с людьми, которые не болеют ковидом, ей таки назначают дорогущий список лекарств за свой счет, медицина наша в корень опупела. За 2 недели, пока мать болела, у неё не было заработка, и на лечение стоимостью 40 тыс денег просто не было, пришлось занимать у людей по частям, потому как и у других нынче туго с деньгами (кого посокращали, кого уводили в связи с постоянными ограничениями). В итоге ходила она по аптекам города в поисках лекарств будучи носителем вируса. Наше гос..ВО положило на проблемы большой помидор и насмехается похоже над теми, кто нынче выживает. К слову, на КТ легких решили её отправить на следующей неделе, сославшись на то, что и так мест нынче нет, но вы держитесь! Сегодня, 26.07.21 г., простояв в очереди с утра, мама к 12 часам таки попадает на прием к врачу с боем (у них там бардак, все больные в жару стоят на улице (с одышкой/температурой), она просит ей дать направление на КТ, но увы, талончик только на среду, анализ крови не показан, идите домой, такой бред... Народ, будьте бдительны, наша область столкнулась с тотальной бестолковостью и безразличием медиков.