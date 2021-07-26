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ЛАДА.kz » Народные новости

Медицинский беспредел

Сегодня, 17:07 Просмотров:855
С каких это пор законодательные вершители стали решать судьбы человеческие! Моей матери 58 лет и она подхватила вирус. Черт ногу сломит, потому как четвертый день ей не ставят диагноз. Причины разные: у вас "корона" (со слов фельдшера на скорой) - вам говорю, только в глаза ваши посмотрев. Другой врач говорит с насмешкой: у вас не "корона". Третий врач вообще решила всех рассмешить, взяла у матери ПЦР с носоглотки, хотя у мамы уже одышка и все пошло вниз, никакого вируса там они не найдут, поскольку известно, что вирус в носоглотке "сидит" 24 часа. Так вот ждала мать скорую около 4 часов в страшной обстановке ее дикого кашля и одышки. Вопрос в никуда: какого черта уполномоченные в тёплых кабинетах и с очумительной зарплатой не выделяют достаточно средств на мобили экстренной помощи, на расширение штата спецов, именно спецов, потому как специалист, прибывший по прошествии времени назначил ей "замечательное" лекарство от всех бед - парацетамол. Казалось бы, за 2 года пандемии они на этом съели собаку... Но ей говорят, пейте парацетамол и ложитесь просто спать. Госпитализация не показана, говорят. Отдыхайте, напомню у человека одышка! Каким образом медик решил лечить мать парацетамолом, мне в голову не приходит. В связи с чем миллионы запретов нам, простым выживающим людям, ставят эти нелюди, а взамен сажают народ просто в непроглядную чёрную дыру. Когда все очухаются, что происходит? На следующее утро пытаемся вызывать бригаду борцов с ковидом, на что говорят: сами ножками топайте, мы вам назначим лечение. Приходит, значит, она к дежурному врачу, вместе с другими стоит в очереди, с людьми, которые не болеют ковидом, ей таки назначают дорогущий список лекарств за свой счет, медицина наша в корень опупела. За 2 недели, пока мать болела, у неё не было заработка, и на лечение стоимостью 40 тыс денег просто не было, пришлось занимать у людей по частям, потому как и у других нынче туго с деньгами (кого посокращали, кого уводили в связи с постоянными ограничениями). В итоге ходила она по аптекам города в поисках лекарств будучи носителем вируса. Наше гос..ВО положило на проблемы большой помидор и насмехается похоже над теми, кто нынче выживает. К слову, на КТ легких решили её отправить на следующей неделе, сославшись на то, что и так мест нынче нет, но вы держитесь! Сегодня, 26.07.21 г., простояв в очереди с утра, мама к 12 часам таки попадает на прием к врачу с боем (у них там бардак, все больные в жару стоят на улице (с одышкой/температурой), она просит ей дать направление на КТ, но увы, талончик только на среду, анализ крови не показан, идите домой, такой бред... Народ, будьте бдительны, наша область столкнулась с тотальной бестолковостью и безразличием медиков.

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Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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  • Sergey77
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 20:08
Цитата: Андpей
И что, если человек не сделал прививку, теперь не достоин лечения?

А мест уже не хватает, и вызовов много. Всех предупреждали. И без короны был бардак, сейчас тем более с таким наплывом больных. А врачей как и всех остальных везде по сути интересует только оплата и зарплата. В области 700 000 населения. И к каждому 20 му врача не поставишь.
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:07
Медицина в КЗ в полной .опе! И никто ничего не делает! Мы все обречены! Кроме тех кто у власти!
 
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  • diger
  • мунайши73
 Guz (Посетители) Сегодня, 20:00
Не люблю консперологию и конспирологов считаю умалешёнными,но убеждён в бездарности наших врачей способных только врать потому,что степень их образованности равен нулю.Доктора способные лечить уехали давно,а теперешние....... диагнозы ставят с помощью ютуба и это не смешно.Хотел Елбасы воспитать сильных болашаковцев,привет вам г-н Назарбаев у вас ничего не вышло не получилось так сказать. podmig
 
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 Sergey77 (Посетители) Сегодня, 19:50
zhanino пишет: Лада, опубликуйте , пожалуйста телефоны или куда обращаться/жаловаться по поводу недобросовестных так называемых врачей.

А сами не хотите поработать в ковидном по 12 часов до усталости в хлам во всем жутко не удобным снаряжении видя каждый день умирающих?

И чтобы чью то маму в ковидный поместить, надо же кого то из ковидного забрать освобождая места. Рост больных covid в 6.62 раза за месяц это не просто слова, а колоссальная нагрузка на нашу областную медицину.
Вакцинация бы решила проблему, но её надо было активно проводить не дожидаясь многоразового всплеска этой заразы, а теперь имеем что имеем и вряд ли телефоны куда жаловаться особо помогут в теперешней ситуации.
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:41
Это все "бесплатная" медицина.
Когда за деньги записывается к терапевту 5тыс( это например в чакуре)
С тобой и разговаривают по-человечески. И осматривают нормально и ты вроде как и начинаешь верить людям этим.
Сама недавно испугалась, легкии заболели как то. Решила пойти в больницу на рентген.
Сказали через терапевта по направлению , короче говоря НЕЛЕЛЮ займёт время.
Плюнула на все - думаю за неделю помру ещё не дай бог .
Пошла в Чакур на платной основе сделала рентген.
Всегда когда иду в больницу ни разу не обходилось без киниша. Относятся как будто миллион зарабатывает, смотрят с высока, резину тянут .
Денешек бы вам на нормального врача толкового. Сразу разницу увидите.
А то наших придурков пока дождёшься.
Я даже понимаю вас матеря СКРОМНЫЕ . Пытаются все по-хорошему сделать.
Но без пинка не обойтись .
Устройте там им всем раз....бай. , чтоб бегали все там.
Маме СКОРЕЙШЕГО выздоровления.
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 19:04
zhanino,
Извини случайно минус поставил.все верно сказано
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 19:04
Expert,
Как бы то ни было, государство должно предоставить полноценные мед. услуги.
У каждого своё право по вакцинации, не удивлюсь если был бы и вакцинирован человек, а потом заболел, ничего не поменялось бы по оказанию услуг. Так же всего не хватало бы, очереди и т.д.
Наше государство повысили как хотели население области? Да, а об остальном (вода, мед услуги, школы) думать начали позже. Самое главное статистика повышена по повышению населения...
 
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 Sergey77 (Посетители) Сегодня, 19:02
Да прискорбно, ресурсы нашей городской (областной) медицины вместе с персоналом и техникой в борьбе с covid-19 похоже доползли до предела.

Ровно месяц назад 26.06.2021
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/92394-novye-sluchai-koronavirusa-zafiks
irovali-v-mangistau.html
В Мангистауской области зарегистрировали 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Сегодняшним числом 26.07.2021
https://www.lada.kz/aktau_news/society/93305-v-mangistau-zaregistrirovali-258-sl
uchaev-zarazheniya-covid-19.html
В Мангистау зарегистрировали 258 случаев заражения COVID-19

Стало быть ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ обозначился рост ковидных больных в 6.62 раза !!! И умерших почти во столько же

Что будет ещё через месяц никому не известно, покуда по вакцинации Мангистау на последнем месте в Казахстане (слава пробитым антипрививочникам рекордно штурмующих соц сети в борьбе с вакцинацией запудривая мозги потенциальным жертвам covid). А вирус с больными и умершими множится с бешенной силой съедая последние остатки медицинских ресурсов (врачи, скорые помощи, койко места, лекарства). Только вот хочется спросить остальных считающих себя разумными, где же Вы были вчера, неделю назад, месяц назад, три месяца назад при наличии вакцин от covid-19 в десятках медицинских учреждениях области?
Или Вас устраивает место на полу в коридоре в ковидном центре без должного медицинского обеспечения? А пока ВСЁ к этому и идёт судя по последней статистике и тенденциям и даже сейчас очереди на вакцинацию не особо увеличились.
 
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 Андpей (Посетители) Сегодня, 19:01
И что, если человек не сделал прививку, теперь не достоин лечения? Да, не спорю, может если сделать прививку то легче было бы. Но и шанс есть что ещё хуже будет, только вот отвечать никто за это не будет. Вон в инстаграмме в группе помоему "пусть говорят" семья писала что уже шесть дней ждут врача, в инсте начали спрашивать как лечится от ковида, так как врачи молчат. Так может если бы меньше делили людей на правых и левых, а начали нормально к ним относится, то может и небыло бы таких проблем.
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:35
вот министр здравоохранения приезжал и сделал замечание врачам в мангистау, и какой вывод из этого, получается для галочки приехал, якобы проверил , пожурил и все на этом, а дальше больные сами должны выживать как может???

Лада, опубликуйте , пожалуйста телефоны или куда обращаться/жаловаться по поводу недобросовестных так называемых врачей, это во всех клиниках гос. частных безразница
 
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