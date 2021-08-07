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ЛАДА.kz » Народные новости

Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди!

Сегодня, 11:47 Просмотров:1280
Мы - гости вашего города, из Костаная. Впервые приехали! Нам очень понравилось!!!
Пока ехали в поезде, любовались необычными для костанайского глаза пейзажами: каньоны, такие грозные и прекрасные! Верблюды, муфлоны или сайгаки.
Первым делом, как приехали, мы отправились на море.
Каспий нас покорил! Такая красота, глаз не оторвать!
Можно бесконечно смотреть в морскую даль, слушать волны!!! А как красив закат на море!
Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди,
подробно объяснят, посоветуют, добра вам, добрые люди!
Мы попробовали шубат и балкаймак! Понравилось, везём в гостинец!
Наша поездка запомнится нам надолго!
До встречи!!!

Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди!

Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди!

Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди!

Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди!

Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди!

Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди!

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Комментарии ( 2 )

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DAD (Посетители) Сегодня, 12:53
Доброго пожаловать! Кош келдиниздер!
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 12:48
Берегите Природу Мать Вашу! Кроме моря ни чего не осталось.
 
 

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