Мы - гости вашего города, из Костаная. Впервые приехали! Нам очень понравилось!!!
Пока ехали в поезде, любовались необычными для костанайского глаза пейзажами: каньоны, такие грозные и прекрасные! Верблюды, муфлоны или сайгаки.
Первым делом, как приехали, мы отправились на море.
Каспий нас покорил! Такая красота, глаз не оторвать!
Можно бесконечно смотреть в морскую даль, слушать волны!!! А как красив закат на море!
Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди,
подробно объяснят, посоветуют, добра вам, добрые люди!
Мы попробовали шубат и балкаймак! Понравилось, везём в гостинец!
Наша поездка запомнится нам надолго!
До встречи!!!