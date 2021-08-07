Мы - гости вашего города, из Костаная. Впервые приехали! Нам очень понравилось!!!Пока ехали в поезде, любовались необычными для костанайского глаза пейзажами: каньоны, такие грозные и прекрасные! Верблюды, муфлоны или сайгаки.Первым делом, как приехали, мы отправились на море.Каспий нас покорил! Такая красота, глаз не оторвать!Можно бесконечно смотреть в морскую даль, слушать волны!!! А как красив закат на море!Особая благодарность жителям Актау! Нам встречались приветливые, доброжелательные люди,подробно объяснят, посоветуют, добра вам, добрые люди!Мы попробовали шубат и балкаймак! Понравилось, везём в гостинец!Наша поездка запомнится нам надолго!До встречи!!!