Минздрав предупреждает

Прислал: Алексей

Местный Минздрав, т.е министерство... Это мертвая организация, вообще ни на что не влияющая. У нее только колл-центр с ничего не решающими телефонистками... Скорая хоть что-то делает. Неделю мобильная бригада уже не приходит. Да, понятно, много больных, но неделю??? Я сам бы пошел в эту бригаду, раз не справляются, но нет призыва. Сейчас, да и уже на протяжении довольно долгого времени ситуация сложная, и просто необходимо мобилизоваться всем. Что медицина, тем более местная? Не справляется. Минздрав местный чем занимается? Ну Бог с ним... Цой будет отвечать. Скорая помощь - тоже вопрос отдельный. На 10-й день при 6 вызовах и приходе в приемный покой, на 7 раз увезли маму в 1 мкр. в провизорный центр и, надеюсь, будет все нормально. Я о чем кричу вообще... Врачи, санитарки, сестры, скорые фармацевты есть, но не справляются. Может, нужно нам всем мобилизоваться и тем, кто свободен и здоров относительно, в большей мере молодые люди, пройти некоторую подготовку медицинскую, инструктаж, и помочь нам всем. Даже доброе слово иногда помогает. Но даже это доброе слово иногда некому сказать больному человеку. До чего дошел прогресс, когда скорая помощь приезжает и задыхающемуся отцу говорят, что это агония... и уезжают. Я не медик, конечно, но отцу 12 лет назад что-то подобное говорили, а конкретно (карциному правого легкого - рак). Почему так? Почему списывают людей, когда нужно хотя бы доброе слово. Не справляется наше здравоохранение, может, не потому, что оно слабое, а потому, что ситуация сложная и требует мобилизации всех людей. И карантин тут - дело второе. Вот здоровая треть города, проинструктированная, могла бы приходить к больным и оценивать ситуацию хотя бы. Не надо бояться этого вируса. Если будем бояться, то он нас сожрёт. Есть врачи, которые бояться подойти к больному. Это что? Это врач? Я сам вроде переболел. Ну не знаю. ПЦР показал положительно, 2-3 дня была температура до 38,5, но ощущение было, как будто 40. Конечно, не комфортно, но не смертельно. Мне 48, дней 10 и я, как огурчик, но 14 просидел на карантине как положено. Старикам, конечно, тяжело, но это не значит, что их надо списывать, и диагностировать агонию, как с моим отцом. Он и до утра доживёт, и ещё поживет! Спасибо всем людям. Будем живы.