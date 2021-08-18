Пешеходная зона на набережной

Наша набережная является своеобразным лицом нашего города. Многие жители и гости города Актау очень любят гулять на берегу моря, любуясь живописными видами, а также наслаждаться свежим морским ветром.Я часто прогуливаюсь по набережной от 4-го до 5-го микрорайона и каждый день вижу разъезжающие машины в этой зоне, не относящиеся к спец службам, несмотря на то, что проезд по этой дороге запрещён, о чем указывает знак около спуска в 5 микрорайоне. Некоторые даже умудряются проехать со стороны спуска ресторана «Карузо». К сожалению, не все водители ТС адекватно реагируют на замечания и запрет передвижения на данном участке дороге.Поэтому хотелось бы, чтобы соответствующие органы (дорожная полиция/акимат) наконец-то решили данную задачу путём установки камер для выписывания штрафов за проезд в запрещённом месте. Также считаю, может помочь установка шлагбаума с доступом только для спец. служб. По данной дороге ходят люди, бегают дети, передвигаются инвалиды на колясках, поэтому считаю, что необходимо обеспечить безопасность пешеходов.PS: хотелось бы, конечно, чтобы всю набережную: от Скальной тропы до кафе «Lamore» сделали полностью пешеходной дорогой, т.к. в вечернее время невозможно там гулять из-за водителей, которые, не соблюдая скоростной режим, часто ездят на большой скорости, в то время, как там бегают маленькие дети, а также молодые родители с колясками, но это уже совсем другая история...