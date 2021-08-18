«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Августа
+31...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425 KZT
  • €1 = 500.23 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Пешеходная зона на набережной

Вчера, 19:25 Просмотров:734
Наша набережная является своеобразным лицом нашего города. Многие жители и гости города Актау очень любят гулять на берегу моря, любуясь живописными видами, а также наслаждаться свежим морским ветром.

Я часто прогуливаюсь по набережной от 4-го до 5-го микрорайона и каждый день вижу разъезжающие машины в этой зоне, не относящиеся к спец службам, несмотря на то, что проезд по этой дороге запрещён, о чем указывает знак около спуска в 5 микрорайоне. Некоторые даже умудряются проехать со стороны спуска ресторана «Карузо». К сожалению, не все водители ТС адекватно реагируют на замечания и запрет передвижения на данном участке дороге.

Поэтому хотелось бы, чтобы соответствующие органы (дорожная полиция/акимат) наконец-то решили данную задачу путём установки камер для выписывания штрафов за проезд в запрещённом месте. Также считаю, может помочь установка шлагбаума с доступом только для спец. служб. По данной дороге ходят люди, бегают дети, передвигаются инвалиды на колясках, поэтому считаю, что необходимо обеспечить безопасность пешеходов.

PS: хотелось бы, конечно, чтобы всю набережную: от Скальной тропы до кафе «Lamore» сделали полностью пешеходной дорогой, т.к. в вечернее время невозможно там гулять из-за водителей, которые, не соблюдая скоростной режим, часто ездят на большой скорости, в то время, как там бегают маленькие дети, а также молодые родители с колясками, но это уже совсем другая история...


Пешеходная зона на набережной
Пешеходная зона на набережной
Пешеходная зона на набережной

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sake bakeevich (Посетители) Вчера, 23:42
А на набережной в 14-м мкр носятся самокатчики и электровелосипеды, причем доблестная полиция наблюдает за этим без всякой реакции. И для кого там огромные билборды с запрещающими надписями стоят?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • diger
  • Космос
  • chrome
  • babushka
  • Gurabaz
 TU-154 (Посетители) Вчера, 20:02
Абсолютно согласен с автором заметки. Необходимо штрафовать максимально заезжающих на своих машинах на набережную, иначе эту проблему не решить. Уже столько об этом написано, а результата пока не видно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика