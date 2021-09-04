Свежая история про Ковид

Прислал: Кайрат

Старики и клиника по страховке.



Разом заболели родители жены, старики 70 и 74 лет. Поднялась температура, кашель появился, заболело горло. Вызвали врача из частной клиники, к которой прикреплены по страхованию. Известная клиника в 1 мкр. Пришли взяли ПЦР, назначили КТ. Тест отрицательный, на КТ тоже все чисто, поставили диагноз ангина и стали лечить антибиотиками. Лечение не помогало, температура держалась, появилась отдышка, потом еще дважды(!) вызывали врача, и им все также ставили ангину.



Старики и просто дороСтарики и клиника по страховке.



Разом заболели родители жены, старики 70 и 74 года. Поднялась температура, кашель появился, заболело горло. Вызвали врача из частной клиники, к которой прикреплены по страхованию. Известная клиника в 1 мкр. Пришли, взяли ПЦР, назначили КТ. Тест отрицательный, на КТ тоже все чисто, поставили диагноз "ангина" и стали лечить антибиотиками. Лечение не помогало, температура держалась, появилась одышка, потом еще дважды(!) вызывали врача, и им все также ставили ангину.



Старики и просто дорогая клиника.



Нам стало понятно, что диагноз неверный, и у них ковид. Супруга моя в положении и не могла к ним поехать, чтобы отвезти в клинику, я сам был в отъезде. Как вернулся, сразу повез их в частную клинику, часто слышал, что хвалят тамошнего врача, находятся они в ЖК "Грин Парк". В больницу не хотелось, часто читал о плохом уходе в провизорном диспансере.



В клинике народу тьма, заняв очередь в 7.30, внутрь попали только в 11ч. Лежали под кислородом, далее капельницы, уколы, пробыли часа 4. Диагноз поставили "ковидная пневмония". На выходе оплатили без малого 100 тысяч. И еще выписанных лекарств купили на 100 с хвостиком. Сразу столкнулся с удивительным фактом: некоторые лекарства, особенно разжижающие кровь, продают только за нал и без чека - во всех четырех аптеках, в которые заезжал.



На второй день снова в клинику на капельницы поехали. Сатурация стала еще хуже, снова кислород, капельницы, еще 20 тысяч на выходе за кислород и услуги медсестер. На мой вопрос: "Может их больницу лучше определить? Страшно уже с такой сатурацией дома держать" - был ответ: «Все нормально, просто пусть лежат, не двигаются». Мне самому не нравилось в этой клинике - то, что карточку больного у себя оставляют, на руки получаешь только список лекарств для покупки и как их принимать. По сути, нет никаких доказательств, что тебя здесь лечили, отчего и как лечили.



Вечером решил все-таки вызвать скорую, стариков сразу забрали в провизорный диспансер, отец жены попал в реанимацию даже. На этот момент прошло ровно две недели как они впервые вызывали врача, все это время их неправильно лечили, не от той болезни.



На следующий день заехал в эту клинику кое-что забрать из бумажек, сообщил, что стариков положили в больницу, грустно-весело было слышать от персонала и врача «Правильно сделал». Звучало цинично. По их состоянию сразу было ясно, что нужно под постоянное наблюдение под аппараты их, но зачем частной клинике это советовать своим пациентам. Я не сразу понял, как это опасно, и что в их состоянии лучше в больницу. Просто принимать лекарства и ездить раз в день на капельницы не поможет. Думаю, все захотят избежать, по возможности, больницы, даже если для лечения на дому требуются деньги.



Сам заболел



На второй день пребывания рядом со стариками мне стало нездоровиться, на следующий день стало еще хуже, пропало обоняние. Сдал тест ПЦР, подтвердилось заражение. Благо, с первого дня как стал заниматься здоровьем стариков, отселился от своей семьи в пустующую квартиру родственников.



Вызвал мобильную бригаду из клиники, к которой прикреплен. Так как находился не по месту постоянного проживания, позвонил в клинику, чтобы это сообщить. Сказали, что нужно вызывать по месту нахождения, не имеет значения, что прикреплен к ним. Вызвал по месту нахождения, приехали на следующий день. Выписали лечение, но лекарств бесплатных не дали, сказали, что закончились. Направление на КТ обещали, что привезет другой кто-то. Прошел день, потом второй. Никто ничего не привез. Звоню в эту клинику по месту нахождения, сообщают, что на вызов, по правилам, приезжают они, и то только в первый раз, а КТ и прочее это нужно в свою. Не могли сразу объяснить, терял время. Теперь сижу на карантине.



Вопросы к здравоохранению:

1. Почему лекарства антикоагулянты, необходимые при лечении ковида, аптеки продают без чеков за наличный расчет?

2. Почему бесплатных антикоагулянтов нет? (Не потому ли, что аптеки продают их за нал?)

3. Почему невозможно дозвониться на номер 1409? К кому обращаться, когда не дают лекарств положенных, когда по несколько дней ждешь врача или направление на КТ?

Позвоните на 1409, кроме пяти минут рекламы и сообщения «Все операторы заняты» не услышите ничего. Я звонил раз 15 за два дня, одно и тоже.

4. Можно ли привлечь к ответственности клинику, врачи которой за 10 дней трижды приезжали на вызов по одним и тем же симптомам, видя что у людей все признаки ковида, усердно продолжали лечить от ангины?



04/09/2021гая клиника.



Нам стало понятно, что диагноз неверный и у них ковид, супруга моя в положении и не могла к ним поехать, чтобы отвезти в клинику, я сам был в отъезде. Как вернулся сразу повез их в частную клинику, часто слышал что хвалят тамошнего врача, находятся они в ЖК Грин Парк. В больницу не хотелось, часто читал о плохом уходе в провизорном диспансере.

В клинике народу тьма, заняв очередь в 7.30, внутрь попали только в 11ч. Лежали под кислородом, далее капельницы, уколы, пробыли часа 4. Диагноз поставили ковидная пневмония. На выходе оплатили без малого 100 тысяч. И еще выписанных лекарств купили на 100 с хвостиком. Сразу столкнулся с удивительным фактом, некоторые лекарства, особенно разжижающие кровь продают только за нал и без чека. Во всех четырех аптеках в которые заезжал.

На второй день снова в клинику на капельницы поехали. Сатурация стала еще хуже, снова кислород, капельницы, еще 20 тысяч на выходе за кислород и услуги медсестер. На мой вопрос: Может их больницу лучше определить? Страшно уже с такой сатурацией дома держать. Был ответ «Все нормально, просто пусть лежат, не двигаются». Мне самому не нравилось в этой клинике, то что карточку больного у себя оставляют, на руки получаешь только список лекарств для покупки и как их принимать. По сути нет никаких доказательств что тебя здесь лечили, отчего и как лечили.

Вечером решил все-таки вызвать скорую, стариков сразу забрали в провизорный диспансер, отец жены попал в реанимацию даже. На этот момент прошло ровно две недели как они впервые вызывали врача, все это время их неправильно лечили, не от той болезни.

На следующий день заехал в эту клинику кое-что забрать из бумажек, сообщил, что стариков положили в больницу, грустно-весело было слышать от персонала и врача «Правильно сделал». Звучало цинично. По их состоянию сразу было ясно, что нужно под постоянное наблюдение под аппараты их, но зачем частной клинике это советовать своим пациентам. Я не сразу понял как это опасно, и что в их состоянии лучше в больницу. Просто принимать лекарства и ездить раз в день на капельницы не поможет. Думаю все захотят избежать по возможности больницы, даже если для лечения на дому требуются деньги.



Сам заболел



На второй день пребывания рядом со стариками мне стало нездоровиться, на следующий день стало еще хуже, пропало обоняние. Сдал тест ПЦР, подтвердилось заражение.

Благо с первого дня как стал заниматься здоровьем стариков отселился от своей семьи в пустующую квартиру родственников.

Вызвал мобильную бригаду из клиники к которой прикреплен. Так как находился не по месту постоянного проживания, позвонил в клинику, чтобы это сообщить. Сказали, что нужно вызывать по месту нахождения, не имеет значения что прикреплен к ним. Вызвал по месту нахождения, приехали на следующий день. Выписали лечение, но лекарств бесплатных не дали, сказали что закончились. Направление на КТ обещали что привезет другой кто-то. Прошел день, потом второй. Никто ничего не привез. Звоню в эту клинику по месту нахождения, сообщают, что на вызов, по правилам, приезжают они, и то только в первый раз, а КТ и прочее это нужно в свою. Не могли сразу объяснить, терял время. Теперь сижу на карантине.



Вопросы к здравоохранению:

1. Почему лекарства антикоагулянты необходимые при лечении ковида аптеки продают без чеков за наличный расчет?

2. Почему бесплатных антикоагулянтов нет? (Не потому ли что аптеки продают их за нал?)

3. Почему невозможно дозвониться на номер 1409? К кому обращаться когда не дают лекарств положенных, когда по несколько дней ждешь врача или направление на КТ?

Позвоните на 1409, кроме пяти минут рекламы и сообщения «Все операторы заняты» не услышите ничего. Я звонил раз 15 за два дня, одно и тоже.

4. Можно ли привлечь к ответственности клинику врачи которой за 10 дней трижды приезжали на вызов по одним и тем же симптомам, видя что у людей все признаки ковида, усердно продолжали лечить от ангины?



04/09/2021