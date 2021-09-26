Посёлок Шыгыс-2. Дороги

В текущем году начались строительные работы по автодорогам в Шыгыс-2 и Шыгыс-3. Акимат города Актау обещал построить дороги именно в Шыгыс-2 в текущем году, так как жители данного микрорайона уже достаточно давно ждут (14 лет, если не больше).На сегодняшний день нет ни намёка на начало строительства дорог. Мало того, акимат построил дороги именно в Шыгыс-3, причём, как сообщают по новостям, где живёт сам заместитель акима области. Я понимаю, что такому высокому лицу нельзя пачкать обувь и колёса служебных двухсоток об пыль.Микрорайон Шыгыс-2 уже давно стоит без государственных школ, детских садов, дорог, детских площадок. Детям негде играть. Мы уже не надеемся на школы и детские сады, постройте хотя бы автодороги. Сломанные люки колодцев, постоянные провалы колёс в эти самые колодца.Все надежды на нового акима области, так как аким города не сменился.