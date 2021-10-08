Президент Республики Таджикистан наградил казахстанского пограничника

Указом президента Республики Таджикистан Э.Рахмона №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Государственной независимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Батрканов Раджан Армиевич награждён орденом «Спитамен» 1 степени (посмертно).Братский народ Таджикистана помнит и чтит мужество, героизм военнослужащих Отдельного сводного стрелкового батальона, исполнявших воинский долг на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 2001 годы.Справочно: Батрканов Раджан Армиевич (1975-1994) воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона.28 сентября 1994 года на участке Хорогского пограничного отряда произошло серьезное боевое столкновение с более чем двумястами боевиками Хакима из таджикской оппозиции, пытавшихся прорваться в районе стыка 5-й и 6-й пограничных застав в Висхорвское ущелье.В этом бою принял активное участие личный состав казахстанского Сводного батальона.Боевики Хакима на девяти грузовых автомашинах и двух «УАЗиках» через районный центр Калай-Хумб устремились в направлении Хорога вдоль линии государственной границы с намерениями переправиться в Исламское Государство Афганистан. Передвижением колонны руководил боевик по прозвищу «Черная рука» (впоследствии «Хаттаб» международный террорист, лидер чеченских сепаратистов, участвовавший в боевых действиях против российских федеральных сил в Чечне с 1995 по 2002 годы).В этом бою, первым приняв удар на себя, в ожесточённой схватке с вооружёнными боевиками погиб Р.А. Батрканов, ценою своей жизни спас своих сослуживцев и определил успех боя.