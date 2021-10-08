«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Октября
+10...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.86 KZT
  • €1 = 492.25 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Президент Республики Таджикистан наградил казахстанского пограничника

Сегодня, 13:56 Просмотров:318
Указом президента Республики Таджикистан Э.Рахмона №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Государственной независимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Батрканов Раджан Армиевич награждён орденом «Спитамен» 1 степени (посмертно).

Братский народ Таджикистана помнит и чтит мужество, героизм военнослужащих Отдельного сводного стрелкового батальона, исполнявших воинский долг на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 2001 годы.

Справочно: Батрканов Раджан Армиевич (1975-1994) воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона.

28 сентября 1994 года на участке Хорогского пограничного отряда произошло серьезное боевое столкновение с более чем двумястами боевиками Хакима из таджикской оппозиции, пытавшихся прорваться в районе стыка 5-й и 6-й пограничных застав в Висхорвское ущелье.
В этом бою принял активное участие личный состав казахстанского Сводного батальона.

Боевики Хакима на девяти грузовых автомашинах и двух «УАЗиках» через районный центр Калай-Хумб устремились в направлении Хорога вдоль линии государственной границы с намерениями переправиться в Исламское Государство Афганистан. Передвижением колонны руководил боевик по прозвищу «Черная рука» (впоследствии «Хаттаб» международный террорист, лидер чеченских сепаратистов, участвовавший в боевых действиях против российских федеральных сил в Чечне с 1995 по 2002 годы).

В этом бою, первым приняв удар на себя, в ожесточённой схватке с вооружёнными боевиками погиб Р.А. Батрканов, ценою своей жизни спас своих сослуживцев и определил успех боя.

Президент Республики Таджикистан наградил казахстанского пограничника
Президент Республики Таджикистан наградил казахстанского пограничника

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DiDa (Посетители) Сегодня, 16:13
Дааа, награда нашла своего героя, да только жаль, что посмертно. Ему бы жить да жить еще. Пусть его душа покоится в раю!!! В истории Казбата только помнят 7 апреля 1995 года, когда погибли 17 пацанов, а вот таких стычек на самом деле были в разы больше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Вован
  • DiDa
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:51
Земля пухом...Вечная память герою,ушедшему в последний (вечный) дозор

132-й Чунджинский Пограноотряд. spasibo
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика