Трудолюбивый и честный лейтенант…

Прислал: Айнагул Сеитова

Жизнь человека, как дорога, состоит из различных сюрпризов и крутых поворотов, и именно на таких поворотах на нашем пути встречаются разные люди с разными темпераментами. Среди этих людей, несомненно, будут те, кто будет проходить мимо, а есть тот, кто готов протянуть руку помощи в любой ситуации. Нашей семье посчастливилось познакомиться с людьми - гуманными, высокопрофессиональными специалистами своего дела.

Мы с семьей попали в ДТП, наш жизненный путь привел нас в отдел полиции Каракиянского района Мангистауской области. Так как это происшествие, от которого мы не могли отойти долгое время, случилось с нами в первый раз, мы были в недоумении. Именно в этот момент, проявив свой профессионализм, лейтенант полиции Турганбаев Ардак Муратович, как настоящий мастер и знаток своего дела, подробно объяснил административную систему дела, отличился своими профессиональными и человеческими качествами!

Особо хотелось бы отметить гуманность и порядочность, справедливость и преданность работе Ардака Муратовича, который во всех деталях прояснял нам проходную структуру административной судебной системы. Честность и профессиональность - качества, присущие ему!

Пусть в этом нелегком деле будет много преданных, бдительных, честных и трудолюбивых профессиональных сотрудников, таких как Ардак Муратовича!