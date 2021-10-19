«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Октября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.37 KZT
  • €1 = 492.66 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Камеры хранения в Алтынфуде 3мкр

Сегодня, 13:21 Просмотров:944
Здравствуйте! Пожалуйста, опубликуйте!
Прошу совета или может огласки, чтобы привлечь внимание к моей ситуации. 10ого октября в 22.00 мой муж с ребёнком были в супермаркете Алтынфуд в 3ем мкр. Он оставил пакет в камере хранения после просьбы охранника, в котором находились детский плед и матрас в коляску. Сразу оговорюсь, что не финансово ценны эти вещи, да и в любом случае это наши личные вещи. После покупки, сын капризничал, муж торопился и взял не наш пакет из ячейки. К слову ячейки были без ключей. Только когда он пришёл домой, я увидела чужие вещи. Так как было уже поздно, мы решили утром исправить ситуацию. Даже забыв о том что этот магазин круглосуточный. Утром в 09.00 муж пришёл в магазин и не обнаружил в камере хранения наш пакет. Мы обратились к администрации. Долго все в подробностях описывать, напишу кратко, что ровно неделю я ждала ответ от администратора, каждый день обращаясь к ней с просьбой помочь или дать какой-то ответ. Вся переписка сохранена. В итоге спустя неделю я сама пришла на личную беседу в магазин. Где сама администратор по камере просмотрела момент когда муж перепутал пакеты. При мне посадила девушку за пульт видеонаблюдения, чтобы она просмотрела ночь до прихода моего мужа с возвратом чужого пакета. Пришла я после обеда и получила ответ, что этот день на камере отсутствует. Позвонила снова администратору, на что она сказала что уже нет охранников, что нет времени, ревизия и что вообще они ей не подчиняются. Не понятно зачем она тогда со мной неделю вела диалог, тянула время?! Я конечно понимаю, что мой случай не имеет большой важности, но это мои личные вещи во-первых и они мне нужны. А во-вторых я думаю что это показывает всю работу крупной сети магазинов и конкретно сотрудников на местах. Ведь очень подозрительно, что сотрудники так яростно скрывают небольшой фрагмент видеосъемки. Не думаю, что за ночь было много посетителей. Возможно, кто-то из своих взял. Так у человека в принципе любого, была неделя раскаяться и вернуть чужое. Хочу своим обращением, привлечь внимание общественности касаемо камер хранения и конкретно ответственности данного магазина. Может быть у того человека, кто взял чужое совесть и не проснётся, но на нашем примере, хочу чтобы люди знали, что по закону не обязаны оставлять свои вещи в камере хранения в торговых точках. Спасибо за внимание!


Камеры хранения в Алтынфуде 3мкр
Камеры хранения в Алтынфуде 3мкр

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:10
Цитата: Кари
Ещё у них цены вечно не соответствуют, на прилавке одна, на кассе другая, глазами хлопают ой цены не успели сменить

А Вы не молчите! Предъявляйте претензии! Это квалифицируется, как обман покупателя. Об этом гласит часть 1 статьи 190 кодекса об административных правонарушениях РК - Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (услуг) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг. За это деяние предусмотрена административная ответственность
Для решения этой проблемы мирным путем, необходимо вызвать администратора торгового заведения и сообщить ему об ошибке.
Если сотрудники торговой точки отказываются выполнить законное требование покупателя, то он вправе предъявить претензию о нарушении права потребителя на приобретение товара по объявленной продавцом цене и потребовать возврата излишне уплаченной суммы. При неполучении ответа на претензию в течение 10 календарных дней, потребитель имеет право обратиться с заявлением в суд и потребовать, кроме излишне уплаченной суммы за товар, компенсацию морального вреда и неустойки, предусмотренной законом РК «О защите прав потребителей». В качестве доказательства следует сфотографировать или снять на видео ценник и чек (копию) и приложить их к претензии. Одновременно с предъявлением претензии потребитель при наличии чека и информации (фото и видеосъемка) о ценнике и фактической выплате за товар вправе написать заявление в полицию.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Кари (Посетители) Сегодня, 15:32
Ещё у них цены вечно не соответствуют, на прилавке одна, на кассе другая, глазами хлопают ой цены не успели сменить, и это во всех точках
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
indignant (Посетители) Сегодня, 14:36
Ну а что в чужом пакете? Его не ищут?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Username
  • Tankushka
  • watlow
 Wins (Посетители) Сегодня, 14:20
Эти супермаркеты это кладезь нарушений! От повальной торговли просрочкой, до отсутствия разрешительной документации на продукты. Проверить это может каждый.

Уже молчу что работники их вообще не имеют опознавательных знаков. Один такой умник меня в разгар пандемии достал со своей маской. В итоге его одели в футболку магазина и нацепили на него бейдж наконец-то. Вот он злой был, матерился на своём, а нефиг было вставлять свои три копейки.

Кассы так же наполовину не работают, очереди, системы вентиляции как таковой нет. При этом это относится ко всем сетям, практически. Из нормальных во всём городе - один два магазина.

Вообще взял за привычку никак не реагировать на просьбы и предложения охранников в таких заведениях. Просто игнорируйте их и всё. Они не имеют АБСОЛЮТНО никаких законных оснований даже заводить с вами диалог, не говоря уже обо всём остальном.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Username
  • Tankushka
  • watlow
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 14:00
Замечаю, что во многих супермаркетах в камерах хранения нет ключей, зачем они тогда там стоят? вдруг у меня в пакете что то ценное, а охранники заставляют оставлять под их ответственность, когда выходишь уже, на местах этих охранников нет
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • elek
  • watlow
 Username (Посетители) Сегодня, 13:35
Ещё дров в топку подкину, бесит что всегда работает две кассы. Сколько им уже замечаний люди делали, ничего не меняется, они просто положили болт.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика