Камеры хранения в Алтынфуде 3мкр

Здравствуйте! Пожалуйста, опубликуйте!Прошу совета или может огласки, чтобы привлечь внимание к моей ситуации. 10ого октября в 22.00 мой муж с ребёнком были в супермаркете Алтынфуд в 3ем мкр. Он оставил пакет в камере хранения после просьбы охранника, в котором находились детский плед и матрас в коляску. Сразу оговорюсь, что не финансово ценны эти вещи, да и в любом случае это наши личные вещи. После покупки, сын капризничал, муж торопился и взял не наш пакет из ячейки. К слову ячейки были без ключей. Только когда он пришёл домой, я увидела чужие вещи. Так как было уже поздно, мы решили утром исправить ситуацию. Даже забыв о том что этот магазин круглосуточный. Утром в 09.00 муж пришёл в магазин и не обнаружил в камере хранения наш пакет. Мы обратились к администрации. Долго все в подробностях описывать, напишу кратко, что ровно неделю я ждала ответ от администратора, каждый день обращаясь к ней с просьбой помочь или дать какой-то ответ. Вся переписка сохранена. В итоге спустя неделю я сама пришла на личную беседу в магазин. Где сама администратор по камере просмотрела момент когда муж перепутал пакеты. При мне посадила девушку за пульт видеонаблюдения, чтобы она просмотрела ночь до прихода моего мужа с возвратом чужого пакета. Пришла я после обеда и получила ответ, что этот день на камере отсутствует. Позвонила снова администратору, на что она сказала что уже нет охранников, что нет времени, ревизия и что вообще они ей не подчиняются. Не понятно зачем она тогда со мной неделю вела диалог, тянула время?! Я конечно понимаю, что мой случай не имеет большой важности, но это мои личные вещи во-первых и они мне нужны. А во-вторых я думаю что это показывает всю работу крупной сети магазинов и конкретно сотрудников на местах. Ведь очень подозрительно, что сотрудники так яростно скрывают небольшой фрагмент видеосъемки. Не думаю, что за ночь было много посетителей. Возможно, кто-то из своих взял. Так у человека в принципе любого, была неделя раскаяться и вернуть чужое. Хочу своим обращением, привлечь внимание общественности касаемо камер хранения и конкретно ответственности данного магазина. Может быть у того человека, кто взял чужое совесть и не проснётся, но на нашем примере, хочу чтобы люди знали, что по закону не обязаны оставлять свои вещи в камере хранения в торговых точках. Спасибо за внимание!