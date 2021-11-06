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ЛАДА.kz » Народные новости

Комитетом национальной безопасности в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан выпущена книга «Государственная граница».

Сегодня, 09:10 Просмотров:218
Изданиепосвящено воинам в зеленых фуражках, которые своей беззаветной службой внесли достойный вклад в дело охраны Государственной границы.
Рассказы и очерки, собранные в книге «Государственная граница», - лишь некоторые эпизоды славной летописи Пограничной службы суверенного Казахстана. Но они дают возможность проследить жизнь границы на различных этапах. Своеобразной хроникой подвигов проходят через всю книгу короткие рассказы о тех, кто оберегает в бессменном дозоре передний край Отечества.
Пресечение провоза наркотических средств в особо крупных размерах, ликвидация каналов нелегальной миграции, погони и перестрелки с браконьерами, оказание помощи гражданам в период чрезвычайных происшествий – легли в ее основу.
Старшее поколение читателей найдет на страницах книги знакомые имена, в свое время опубликованные в печати, в указах о награждении. Это будет встреча с добрыми старыми друзьями. Молодой читатель обретет друзей, новых героев, которым захочет подражать, ибо примеры мужества, стойкости, бдительности всегда помогают формированию человеческого характера.
Думается, рассказы будут интересны как человеку военному, так и далекому от армии. Потому адресуется широкому кругу читателей.



Комитетом национальной безопасности в преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан выпущена книга «Государственная граница».

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