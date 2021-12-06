«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 06 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.85 KZT
  • €1 = 492.38 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!

Сегодня, 16:16 Просмотров:716
Уважаемые, друзья! Рады сообщить, что 05.12.2021 года нашему фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - исполнилось 5 лет!
Наш фан-клуб был организован благодаря нам, простым футбольным болельщикам. За эти годы было сделано немало добрых дел. Это и материальная помощь малоимущим семьям, и поздравления ветеранов с праздником 9 Мая, и другие различные акции.
На постоянной основе у нас проходят просмотры матчей клуба "Спартак" (Москва), совместные выезды на матчи любимого клуба, которые подарили нам незабываемые эмоции! Накануне нашего юбилея нами был организован ветеранский турнир 40+, в котором приняли участие такие команды как "Каспий", "Спартак", "Карагия" и наша команда Red&White Aktau. Турнир удался на славу! По словам самих участников турнира, команды подобрались очень ровные и сильные. Матчи прошли в бескомпромиссной борьбе и получились огненными! В полуфинале встречались команды "Спартак" и "Каспий", матч закончился со счётом 7:4 в пользу "Спартака". Во втором полуфинале команда Red&White Aktau со счётом 2:1 победила команду "Каракия". В матче за третье место команда "Каспий" одолела команду "Каракия" со счётом 12:5. В финале наша команда Red&White Aktau победила команду "Спартак" со счётом 7:3 и завоевала главный кубок турнира! Все команды были награждены кубками и памятными призами! Выражаем свою благодарность командам, участвовавшим в турнире! Огромное спасибо, что поддержали нас! Мы это очень ценим! Надеемся, что этот турнир станет традиционным. Также на будущий год приглашаем другие команды принять участие в нашем турнире! Вместе - мы сила!


Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!
Фан-клубу московского "Спартака" - Red& White Aktau - 5 лет!

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aлишeр (Посетители) Сегодня, 17:03
Ребята молодцы, многим помогали. Желаю успехов и развития!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика