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ЛАДА.kz » Народные новости

Запах канализации в квартире. Часть 2. ВИДЕО

Сегодня, 15:08 Просмотров:124
5 декабря 2021 была опубликована статья «Запах канализации в квартире: Aктауские коммунальщики винят жильцов».

Мы считаем необходимым опровергнуть комментарии ПКСК «СВЕТЛАНА» о том, что в проблеме виноваты сами жильцы. Мы, жильцы дома 15 в 11 микрорайоне, эти отговорки слышим уже не первый год. Компания ПКСК «СВЕТЛАНА» вместо того, чтобы добросовестно выполнять свою работу ищет виновных жильцов, а проблема до сих пор не решена.

При вызове ТВСиВ и их работе по откачке канализационных отходов мы сами лично были с ними рядом и никаких памперсов и одеял не видели. Даже невооружённым взглядом видно (см.фото от 30 ноября 2021г), что трубы в подвале гнилые и все заклеены «Супер скотчем». Это не решение проблемы – это видимость, что проблема решается, это явное отсутствие желания профессионально и добросовестно решить проблему с устранением канализационных отходов в подвале нашего дома и невыносимого запаха от этого. Подвал до сих пор залит фекалиями (см. видео, снятое 4 декабря 2021г). Мы обращались в ПКСК «СВЕТЛАНА» с просьбой убрать всё, но они не хотят это делать, ограничиваясь обработкой хлоркой подвального помещения. Говорят, подвал
проветрится, и весь запах пройдёт. Но до тех пор, пока не будут убраны фекалии, будет сохраняться запах и будут нарушаться санитарные нормы. Давно уже назрела необходимость провести капитальный ремонт в подвальном помещении и заменить гнилые трубы. Но пусть хотя бы для начала ПКСК «СВЕТЛАНА» просто наведут порядок и устранят запах, а не обвиняют жильцов.
Нас такая ситуация не устраивает. С этими проблемами живут жильцы первых этажей нашего дома - 3; 8;10;13 подъезды. (Можете даже провести опрос онлайн).
Прошу вас опубликовать мое письмо на сайте Lada.kz и не оставлять без внимания решение нашей проблемы.




Запах канализации в квартире. Часть 2. ВИДЕО

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