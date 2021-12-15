Запах канализации в квартире. Заключение

Здравствуйте, редакция Lada.kz
Спасибо вашему интернет-порталу за внимание к нашей проблеме и за то, что даёте возможность высказаться всем лицам, причастным к решению критической ситуации с состоянием подвального помещения в доме 15, микрорайона 11.
Из публикации Lada.kz 11 декабря стало известно, что по нашему адресу приезжала жилищная инспекция. Возникает очевидный вопрос: почему сотрудники жилищной инспекции не посчитали нужным встретиться с людьми, которые 30 дней жили как в канализационном люке? Не побеседовали с нами, не выяснили, какими усилиями жильцы добились, чтобы убрали фекалии в подвальном помещении, и на какие деньги была убрана канализационная вода из подвала? Почему сотрудники жилищной инспекции пообщались только с представителями ПКСК «Светлана» (далее - ПКСК)? Для объективности необходимо было также встретиться и поговорить с жильцами.
Да, конечно, нас обнадёживает информация о том, что решение проблемы с наведением порядка в подвале дома 15 находится на контроле в жилищной инспекции, и что ПКСК обязалось в течение недели навести порядок. Мы надеемся, что ПКСК выполнит своёООО ж обещание. Только непонятно, почему всего этого пришлось добиваться многократными устными и письменными обращениями, встречами, скандалами.
В акимате напомнили, что если жителей не удовлетворяет работа действующего ПКСК, они вправе на общем собрании выбрать другую управляющую компанию. Но где гарантии, что новая управляющая компания будет лучше? Из-за смены управляющей компании (ПКСК) может ничего не измениться. Мы думаем, в таких обстоятельствах необходимо переформатировать работу управляющих компаний, обеспечить прозрачность расходования финансовых средств, взаимодействие управляющих компаний с собственниками жилых помещений, а также необходимы кардинальные меры на законодательном уровне, которые позволят обеспечить ответственность управляющих компаний за добросовестное исполнение своих обязанностей.