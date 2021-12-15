«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Декабря
+3...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.84 KZT
  • €1 = 491.37 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Народные новости

Запах канализации в квартире. Заключение

Сегодня, 10:40 Просмотров:229
Здравствуйте, редакция Lada.kz

Спасибо вашему интернет-порталу за внимание к нашей проблеме и за то, что даёте возможность высказаться всем лицам, причастным к решению критической ситуации с состоянием подвального помещения в доме 15, микрорайона 11.

Из публикации Lada.kz 11 декабря стало известно, что по нашему адресу приезжала жилищная инспекция. Возникает очевидный вопрос: почему сотрудники жилищной инспекции не посчитали нужным встретиться с людьми, которые 30 дней жили как в канализационном люке? Не побеседовали с нами, не выяснили, какими усилиями жильцы добились, чтобы убрали фекалии в подвальном помещении, и на какие деньги была убрана канализационная вода из подвала? Почему сотрудники жилищной инспекции пообщались только с представителями ПКСК «Светлана» (далее - ПКСК)? Для объективности необходимо было также встретиться и поговорить с жильцами.

Да, конечно, нас обнадёживает информация о том, что решение проблемы с наведением порядка в подвале дома 15 находится на контроле в жилищной инспекции, и что ПКСК обязалось в течение недели навести порядок. Мы надеемся, что ПКСК выполнит своёООО ж обещание. Только непонятно, почему всего этого пришлось добиваться многократными устными и письменными обращениями, встречами, скандалами.

В акимате напомнили, что если жителей не удовлетворяет работа действующего ПКСК, они вправе на общем собрании выбрать другую управляющую компанию. Но где гарантии, что новая управляющая компания будет лучше? Из-за смены управляющей компании (ПКСК) может ничего не измениться. Мы думаем, в таких обстоятельствах необходимо переформатировать работу управляющих компаний, обеспечить прозрачность расходования финансовых средств, взаимодействие управляющих компаний с собственниками жилых помещений, а также необходимы кардинальные меры на законодательном уровне, которые позволят обеспечить ответственность управляющих компаний за добросовестное исполнение своих обязанностей.


Запах канализации в квартире. Заключение

Авторы присылаемых материалов в полной мере несут ответственность за достоверность содержащейся в них информации, за их соответствие нормам законодательства РК, морали и этики. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственность за форму и характер публикаций, оставляемых пользователями сайта.
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
watlow (Посетители) Сегодня, 10:58
ПКСК "Светлана" однозначно самая гнилая контора в городе. Только деньги собирают. И не говорите, не нравится другую выбирайте. Это проще сказать чем сделать, другие ПКСК не хотят такие запущеные дома обслуживать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика