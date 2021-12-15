Запах канализации в квартире. Заключение

Здравствуйте, редакция Lada.kzСпасибо вашему интернет-порталу за внимание к нашей проблеме и за то, что даёте возможность высказаться всем лицам, причастным к решению критической ситуации с состоянием подвального помещения в доме 15, микрорайона 11.Из публикации Lada.kz 11 декабря стало известно, что по нашему адресу приезжала жилищная инспекция. Возникает очевидный вопрос: почему сотрудники жилищной инспекции не посчитали нужным встретиться с людьми, которые 30 дней жили как в канализационном люке? Не побеседовали с нами, не выяснили, какими усилиями жильцы добились, чтобы убрали фекалии в подвальном помещении, и на какие деньги была убрана канализационная вода из подвала? Почему сотрудники жилищной инспекции пообщались только с представителями ПКСК «Светлана» (далее - ПКСК)? Для объективности необходимо было также встретиться и поговорить с жильцами.Да, конечно, нас обнадёживает информация о том, что решение проблемы с наведением порядка в подвале дома 15 находится на контроле в жилищной инспекции, и что ПКСК обязалось в течение недели навести порядок. Мы надеемся, что ПКСК выполнит своёООО ж обещание. Только непонятно, почему всего этого пришлось добиваться многократными устными и письменными обращениями, встречами, скандалами.В акимате напомнили, что если жителей не удовлетворяет работа действующего ПКСК, они вправе на общем собрании выбрать другую управляющую компанию. Но где гарантии, что новая управляющая компания будет лучше? Из-за смены управляющей компании (ПКСК) может ничего не измениться. Мы думаем, в таких обстоятельствах необходимо переформатировать работу управляющих компаний, обеспечить прозрачность расходования финансовых средств, взаимодействие управляющих компаний с собственниками жилых помещений, а также необходимы кардинальные меры на законодательном уровне, которые позволят обеспечить ответственность управляющих компаний за добросовестное исполнение своих обязанностей.