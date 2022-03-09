Нескончаемые проблемы нашей набережной

У меня вопрос к акимам области, города, управлению дорожной полиции.Набережная, спуск 5а мкр. стоял знак "Кирпич".ГДЕ ОН?Я так понимаю, что вы всё-таки ВОПРЕКИ неоднократным жалобам горожан, чтобы освободили набережную от машин, открыли эту дорогу, которая была много лет закрыта.Пустите машины туда? Вы же понимаете, с чем будут сталкиваться люди, или не понимаете? Небезопасность гуляющих, детей. Будут ссоры, скандалы с гуляющими, с «бибикалками», чтобы их пропустили туда-сюда снующих автолюбителей. Летом так вообще будет хаос там.Люди ходят на набережную гулять, понимаете? Заниматься спортом, наслаждаться тишиной, дышать морским воздухом, который вы своими точечными застройками небоскрёбами уже и так закрыли от людей.Посмотрите, какие набережные в других городах/странах Баку, Майями и др., где въезд машинам строго закрыт. Если не были там, откройте интернет.Сколько можно мусолить эту тему? сколько можно отбирать берег у людей?Прошу объяснить - почему убрали знак?PS: ПРЕКРАТИТЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛИ И ЗАСТРАИВАТЬ БЕРЕГ!