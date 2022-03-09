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ЛАДА.kz » Народные новости

Нескончаемые проблемы нашей набережной

Сегодня, 16:41 Просмотров:191
У меня вопрос к акимам области, города, управлению дорожной полиции.

Набережная, спуск 5а мкр. стоял знак "Кирпич".ГДЕ ОН?

Я так понимаю, что вы всё-таки ВОПРЕКИ неоднократным жалобам горожан, чтобы освободили набережную от машин, открыли эту дорогу, которая была много лет закрыта.

Пустите машины туда? Вы же понимаете, с чем будут сталкиваться люди, или не понимаете? Небезопасность гуляющих, детей. Будут ссоры, скандалы с гуляющими, с «бибикалками», чтобы их пропустили туда-сюда снующих автолюбителей. Летом так вообще будет хаос там.

Люди ходят на набережную гулять, понимаете? Заниматься спортом, наслаждаться тишиной, дышать морским воздухом, который вы своими точечными застройками небоскрёбами уже и так закрыли от людей.

Посмотрите, какие набережные в других городах/странах Баку, Майями и др., где въезд машинам строго закрыт. Если не были там, откройте интернет.

Сколько можно мусолить эту тему? сколько можно отбирать берег у людей?

Прошу объяснить - почему убрали знак?


PS: ПРЕКРАТИТЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛИ И ЗАСТРАИВАТЬ БЕРЕГ!


Нескончаемые проблемы нашей набережной

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Комментарии ( 2 )

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Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 17:14
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:54
знак "Кирпич".ГДЕ ОН?

Вы считаете что наличие этого знака реально послужит для какого-то индейца препятствием? Шлагбаум надо закрыть!
 
 

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