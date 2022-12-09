Боксер из Мангистау Санатали Тольтаев стал чемпионом Казахстана

Со 2 по 9 декабря в Павлодаре прошел чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин.В турнире приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из всех уголков Казахстана. Согласно действующим правилам IBA турнир проводили по 13 весовым категориям: 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 80, 86, 92, +92 кг.Спортивную честь Мангистау защищал Санатали Тольтаев. Он выступал в весовой категории 63,5 кг. Боксер все четыре боя доминировал и одержал победу.- Поздравляю всех болельщиков и тренеров с победой. Очередной раз воспитанники мангистауской школы бокса доказали, что в нашем регионе взращивают победителей! Это большая заслуга тренеров, - сказал судья международной категории, мастер спорта РК по боксу Руслан Бибуев.