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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 273

Боксер из Мангистау Санатали Тольтаев стал чемпионом Казахстана

Санатали Тольтаев провел четыре удачных боя и завоевал золотую медаль чемпионата Казахстана, который проходил в Павлодаре.

Фото из архива Санатали Тольтаева
Со 2 по 9 декабря в Павлодаре прошел чемпионат Республики Казахстан по боксу среди мужчин.

В турнире приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из всех уголков Казахстана. Согласно действующим правилам IBA турнир проводили по 13 весовым категориям: 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67, 71, 75, 80, 86, 92, +92 кг.

Спортивную честь Мангистау защищал Санатали Тольтаев. Он выступал в весовой категории 63,5 кг. Боксер все четыре боя доминировал и одержал победу.

- Поздравляю всех болельщиков и тренеров с победой. Очередной раз воспитанники мангистауской школы бокса доказали, что в нашем регионе взращивают победителей! Это большая заслуга тренеров, - сказал судья международной категории, мастер спорта РК по боксу Руслан Бибуев.

Боксер из Мангистау Санатали Тольтаев стал чемпионом Казахстана



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