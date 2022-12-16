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ЛАДА.kz » Спорт

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 760

В управлении спорта Мангистауской области новое назначение

Заместителем руководителя управления спорта Мангистауской области, который также будет исполнять обязанности руководителя, назначен Айбек Имашев.

Айбек Имашев (слева) с заместителем акима Мангистауской области
Айбек Имашев ранее занимал должность директора Центра дзюдо имени Турара Жолдыбаева. Является мастером спорта международного класса по дзюдо.

С 2018 года - старший тренер взрослой сборной Мангистауской области по дзюдо, с 2019 года - молодежной сборной Казахстана.

Победитель чемпионата Азии 2011 года и Кубка мира 2013 года, а в 2014 году стал победителем чемпионата и Кубка Европы. Также занял 5-е место на чемпионате мира 2014 года.

В 2022 году указом Главы государства Айбек Асетович награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».



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