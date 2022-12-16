В управлении спорта Мангистауской области новое назначение

Айбек Имашев (слева) с заместителем акима Мангистауской области

Айбек Имашев ранее занимал должность директора Центра дзюдо имени Турара Жолдыбаева. Является мастером спорта международного класса по дзюдо.



С 2018 года - старший тренер взрослой сборной Мангистауской области по дзюдо, с 2019 года - молодежной сборной Казахстана.



Победитель чемпионата Азии 2011 года и Кубка мира 2013 года, а в 2014 году стал победителем чемпионата и Кубка Европы. Также занял 5-е место на чемпионате мира 2014 года.



В 2022 году указом Главы государства Айбек Асетович награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».