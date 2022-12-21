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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:57

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В Актау пройдет турнир по боксу памяти Александра Драча

Завтра, 22 декабря, состоится открытие турнира по боксу, который посвящен памяти заслуженного тренера по боксу РК, заслуженного ветерана спорта Казахстана Александра Александровича Драча.

Иллюстративное фото
С 22 по 24 декабря в спортивном комплексе «Халык арена» пройдет региональный турнир по боксу памяти легендарного тренера Александра Александровича Драча, воспитавшего и обучившего десятки именитых боксеров.

На ринге встретятся боксеры из Актау, Жанаозена и всех районов области.

Торжественное открытие турнира состоится 22 декабря в 14:00. Финальные бои стартуют 24 декабря в 12:00. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Халык арена» в 17 микрорайоне. Вход свободный.

Напомним, заслуженный тренер по боксу Александр Драч ушел из жизни в 2018 году.

Александр Драч за 45 лет воспитал очень много именитых боксеров. Большинство жителей Актау знают тренера как «Сан Саныч». Тренировать в городе у моря он начал в 1971 году, когда после службы в армии приехал в Актау.

В Актау пройдет турнир по боксу памяти Александра Драча


За время работы Александр Александрович подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.

Среди его воспитанников - мастера спорта международного класса Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев, мастера спорта Тарас Хитуов, Борис Кашубин, Едиль Ишекенов, Асланбек Губатаев, Александр Буторин, Руслан Андакулов, Серик Джакиев и другие.



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