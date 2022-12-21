В Актау пройдет турнир по боксу памяти Александра Драча

С 22 по 24 декабря в спортивном комплексе «Халык арена» пройдет региональный турнир по боксу памяти легендарного тренера Александра Александровича Драча, воспитавшего и обучившего десятки именитых боксеров.На ринге встретятся боксеры из Актау, Жанаозена и всех районов области.Напомним, заслуженный тренер по боксу Александр Драч ушел из жизни в 2018 году.Александр Драч за 45 лет воспитал очень много именитых боксеров. Большинство жителей Актау знают тренера как «Сан Саныч». Тренировать в городе у моря он начал в 1971 году, когда после службы в армии приехал в Актау.За время работы Александр Александрович подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.Среди его воспитанников - мастера спорта международного класса Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев, мастера спорта Тарас Хитуов, Борис Кашубин, Едиль Ишекенов, Асланбек Губатаев, Александр Буторин, Руслан Андакулов, Серик Джакиев и другие.