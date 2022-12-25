Армрестлеры из Актау победили в турнире Ильи Ильина

- Я давно мечтал организовать такие соревнования среди профессионалов, это самые сильные спортсмены в своем деле. Это один из первых крупных проектов, которые я реализовал после завершения спортивной карьеры, и я верю, что наш «Железный кубок» никого не оставит равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником, - поделился Илья Ильин.

Показательный турнир «Ilyin Iron Cup», который знаменитый казахстанский тяжелоатлет провел в Астане 21 и 22 декабря, собрал около 200 профессиональных спортсменов из Казахстана и ближнего зарубежья. Они соревновались в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге, армрестлинге, кроссфите, мас-рестлинге, воркауте и стронгмене.Продвижение массового спорта в стране, как считает четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Ильи Ильин, является основной целью данного турнира.Из наших армрестлеров «золота» удостоилась Аружан Курбанова. Серебряную награду завоевал Шапагат Усенов. Третьи места заняли Дана Дарибай, Бекжан Талгатулы и Роман Исламгалиев.К слову, наши армрестлеры впервые попробовали выступить в мас-рестлинге.