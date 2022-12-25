Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 25 Декабря
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.97 KZT
  • €1 = 490.1 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 0

Армрестлеры из Актау победили в турнире Ильи Ильина

Наши спортсмены стали призерами турнира имени тяжелоатлета Ильи Ильина.

Фото спортсменов
Показательный турнир «Ilyin Iron Cup», который знаменитый казахстанский тяжелоатлет провел в Астане 21 и 22 декабря, собрал около 200 профессиональных спортсменов из Казахстана и ближнего зарубежья. Они соревновались в тяжелой атлетике, пауэрлифтинге, армрестлинге, кроссфите, мас-рестлинге, воркауте и стронгмене.

Армрестлеры из Актау победили в турнире Ильи Ильина


Продвижение массового спорта в стране, как считает четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Ильи Ильин, является основной целью данного турнира.

- Я давно мечтал организовать такие соревнования среди профессионалов, это самые сильные спортсмены в своем деле. Это один из первых крупных проектов, которые я реализовал после завершения спортивной карьеры, и я верю, что наш «Железный кубок» никого не оставит равнодушным и станет ежегодным спортивным праздником, - поделился Илья Ильин.


Армрестлеры из Актау победили в турнире Ильи Ильина


Из наших армрестлеров «золота» удостоилась Аружан Курбанова. Серебряную награду завоевал Шапагат Усенов. Третьи места заняли Дана Дарибай, Бекжан Талгатулы и Роман Исламгалиев.

Армрестлеры из Актау победили в турнире Ильи Ильина


К слову, наши армрестлеры впервые попробовали выступить в мас-рестлинге.

Армрестлеры из Актау победили в турнире Ильи Ильина

Армрестлеры из Актау победили в турнире Ильи Ильина



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика