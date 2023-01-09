Мангистауская детско-юношеская сборная стала чемпионом РК по футзалу

В чемпионате приняли участие 16 команд из всего Казахстана. Турнир проходил с 4 по 6 января. Мангистау представляла команда «Акшукурской детско-юношеской спортивной школы» (ДЮСШ) села Акшукур Тупкараганского района.По результатам жеребьевки команда «Акшукурская ДЮСШ» выступила в группе «Д», где сыграла с командами URKER (Астана), «Достар» (Караганда) и «Жаксын» (Акмолинская область).- Акшукурская ДЮСШ по итогам группового этапа получила путевку в 1/4 финала, набрав 6 очков, - сообщили в управлении спорта.В 1/4 финала команда Акшукурской ДЮСШ обыграла команду спортивной школы карагандинской области (Сарань) со счетом 1:0, а в 1/2 финала мангистауская команда сыграла вничью с шымкентской командой «Арманс» со счетом 2:2.По итогам встречи командам был дан шанс проявить себя в штрафных ударах, где наша сборная обыграла соперников со счетом 3:0, выйдя в финал.В финале команда Акшукурской ДЮСШ стала чемпионом Республики Казахстан, обыграв столичную команду Spartans (Астана) со счетом 3:1.Тренирует спортсменов Адилет Асангалиев.