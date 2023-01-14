Контракт с актауским «Каспием» подписал защитник из Беларуси

Защитник Алексей Залеский. Фото из доступных источников

Как передает пресс-служба актауского клуба, контракт с «Каспием» подписал белорусский футболист - 28-летний Алексей Залеский. Он играет на позиции защитника.



Два года назад, а именно в 2021 году, Алексей Залеский сыграл за наш клуб 28 игр - отметился четырьмя голами и одной голевой передачей.



Футболист имеет в своем активе матчи за юношеские и молодежную сборные Беларуси. На родине он играл за «Минск», «Дняпро», «Луч», «Витебск», «Слуцк», минское «Динамо». Последним его клубом был «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.