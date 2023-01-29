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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:09

Просмотров: 424

Почему футбольный тренер из Грузии выбрал «Каспий»

У главного тренера актауской футбольной команды взяли интервью.

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В новом выпуске программы «КаспийҒО. CaspiyGO. КаспийГОЛ» в гостях побывал главный тренер актауского футбольного клуба Кахабер Цхададзе.

Он ответил, почему выбрал именно «Каспий», рассказал о новичках и требованиях к игрокам.

Кахабер Цхададзе высказался о местных игроках в клубе и подчеркнул, что именно для создания амбициозной команды необходимо иметь базу, которую как раз таки и составляют актауские ребята.

Он также объяснил, что знаком со спецификой работы в Казахстане, потому что занимается тренерской деятельностью в нашей стране уже пять лет, и хорошо понимает менталитет.

На днях ожидается пополнение в команде, и Кахабер Цхададзе надеется, что за неделю состав укомплектуется на 90 процентов.

Кстати, несмотря на то, что он является тренером, ему все же ближе быть в амплуа футболиста.

- Команда должна быть амбициозной, чтобы у нее всегда были высокие цели, и болельщики тогда будут рядом с нами, - делится главный тренер в интервью.





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Комментарии ( 1 )

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  • Pontilimo1980
 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:17
Почему футбольный тренер из Грузии выбрал «Каспий».

Из-за повышенного гонорара, Саакашвили ему бы столько вряд ли заплатил, "новый казахстан", богатый, особенно на Магышлаке, одно не понятно за какую страну будут играть легионеры, Грузию или Белоруссию?!...
НО!, скорее за валюту!, вряд ли с ними будут расплачиваться в теньге...

Все мы ходим под богом.
 
 

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