Почему футбольный тренер из Грузии выбрал «Каспий».

- Команда должна быть амбициозной, чтобы у нее всегда были высокие цели, и болельщики тогда будут рядом с нами, - делится главный тренер в интервью.

В новом выпуске программы «КаспийҒО. CaspiyGO. КаспийГОЛ» в гостях побывал главный тренер актауского футбольного клуба Кахабер Цхададзе.Он ответил, почему выбрал именно «Каспий», рассказал о новичках и требованиях к игрокам.Кахабер Цхададзе высказался о местных игроках в клубе и подчеркнул, что именно для создания амбициозной команды необходимо иметь базу, которую как раз таки и составляют актауские ребята.Он также объяснил, что знаком со спецификой работы в Казахстане, потому что занимается тренерской деятельностью в нашей стране уже пять лет, и хорошо понимает менталитет.На днях ожидается пополнение в команде, и Кахабер Цхададзе надеется, что за неделю состав укомплектуется на 90 процентов.Кстати, несмотря на то, что он является тренером, ему все же ближе быть в амплуа футболиста.