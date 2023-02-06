Каратисты из Мангистау стали призерами первенства страны

Чемпионат Республики Казахстан по каратэ (WKF) среди юниоров и молодежи (U21) проходил в Астане с 3 по 5 февраля. В нем принял участие 441 спортсмен из 16 регионов страны.В общекомандном зачете первенства Казахстана Мангистауская область заняла первое место. Второе и третье места достались спортсменам из Жамбылской области и Алматы соответственно.По результатам чемпионата в копилке сборной Мангистауской области 18 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых.По программе «ката» Артур Саидов (14-15 лет) занял третье место, первое место заняла София Ключник (16-17 лет).По программе «кумите» победителями стали: в весовой категории +70 килограммов - Нурсултан Нургалиев (14-15 лет); в весовой категории до 61 килограмма - Айшабиби Шарахан (14-15 лет); в весовой категории до 55 килограммов - Бакытжан Джалгасбай (16-17 лет); в весовой категории +66 килограммов - Асылай Савидова (16-17 лет) и в весовой категории до 67 килограммов - Айдос Мухат (18-20 лет).Серебряными призерами стали: в весовой категории до 54 килограммов - Асель Сагидулла (14-15 лет); в весовой категории до 59 килограммов - Асель Каржау (16-17 лет); в весовой категории до 61 килограмма - Гульнур Койшыбай (14-15 лет); в весовой категории до 76 килограммов - Андрей Базаев (16-17 лет); в весовой категории до 55 килограммов - Жангазы Наптал (18-20 лет) и в весовой категории до 60 килограммов - Олжас Алтынбек (18-20 лет).«Бронзу» завоевали: в весовой категории до 52 килограммов - Нурбек Сейлхан (14-15 лет); в весовой категории до 70 килограммов - Колканат Мурынбаев (14-15 лет); в весовой категории до 68 килограммов - Ахмет Нысанбай (16-17 лет); в весовой категории до 75 килограммов - Эрдос Уалиханов (18-20 лет) и в весовой категории до 84 килограммов - Бекарыс Калшабек (18-20 лет).