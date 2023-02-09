В Актау пройдёт чемпионат Казахстана по самбо и боевому самбо

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Более 500 борцов будут соревноваться на чемпионате по самбо и боевому самбо, который пройдёт в Актау, в спортивном комплексе «Мангистау арена» с 19 по 21 февраля. Участие в первенстве страны примут 20 команд. Спортсмены будут выступать в 24 весовых категориях. Судейство будут обеспечивать 25 человек.



Руководитель специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр» Манарбек Бисекенов сообщил, что спортивную честь Мангистауской области будут защищать 32 бойца.



- Наши батыры вносят значимый вклад в то, чтобы на международных соревнованиях флаг Казахстана взмывал вверх над пьедесталом почёта и звучал наш гимн. Это не просто слова - за последние семь лет мангистауские спортсмены завоевали 216 медалей на республиканских турнирах, 120 - на международных. Еще 93 медали они привезли с чемпионатов Республики Казахстан, 20 - с чемпионатов мира и 21 медаль - с чемпионатов Азии. Уверен, что и в родных стенах они выступят успешно и не останутся без наград, - подчеркнул Манарбек Бисекенов.



Михаил Одинцов