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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 16:10

Просмотров: 537

Мангистауские спортсмены стали победителями первенства страны по қазақ күресі

Мангистауские спортсмены заняли первое призовое место в командном зачете на чемпионате Республики Казахстан по қазақ күресі. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

фото предоставлено ЦОК МО
Соревнования среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения и юниоров 2008-2009 годов рождения проходили в Семее 4 по 9 февраля. Турнир собрал около 1300 спортсменов из 17 областей, а также городов Астана, Алматы и Шымкента.

В командном зачете третье место заняла сборная Кызылординской области, хозяева чемпионата стали вторыми, а «золото» выиграли спортсмены Мангистауской области.

По словам старшего тренера Мангистауской области по қазақ күресі среди юношей Мейрамбека Жанабая, спортсмены региона завоевали на чемпионате 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Чемпионами стали Султан Баймурат, Жасулан Сайын, Улдана Ходжаназарова и Алия Ходжаназарова.

Серебряные медали домой привезли Гульназ Алтыбай и Гульдана Тенелбаева. А обладателями медалей бронзового отлива стали Камила Алтыбайкызы, Дилда Тастайбек, Буркитбай Шугыла, а также Бимурза Курмангазы и Рысбек Адильбекулы.

- Сборная Мангистау была хорошо подготовлена, спортсмены тщательно поработали в техническом плане, и были нацелены на призовые места, - прокомментировал тренер Мейрамбек Жанабай.



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