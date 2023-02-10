Мангистауские спортсмены стали победителями первенства страны по қазақ күресі

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Соревнования среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения и юниоров 2008-2009 годов рождения проходили в Семее 4 по 9 февраля. Турнир собрал около 1300 спортсменов из 17 областей, а также городов Астана, Алматы и Шымкента.



В командном зачете третье место заняла сборная Кызылординской области, хозяева чемпионата стали вторыми, а «золото» выиграли спортсмены Мангистауской области.



По словам старшего тренера Мангистауской области по қазақ күресі среди юношей Мейрамбека Жанабая, спортсмены региона завоевали на чемпионате 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.



Чемпионами стали Султан Баймурат, Жасулан Сайын, Улдана Ходжаназарова и Алия Ходжаназарова.



Серебряные медали домой привезли Гульназ Алтыбай и Гульдана Тенелбаева. А обладателями медалей бронзового отлива стали Камила Алтыбайкызы, Дилда Тастайбек, Буркитбай Шугыла, а также Бимурза Курмангазы и Рысбек Адильбекулы.



- Сборная Мангистау была хорошо подготовлена, спортсмены тщательно поработали в техническом плане, и были нацелены на призовые места, - прокомментировал тренер Мейрамбек Жанабай.