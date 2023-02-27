Команда из Мангистау завоевала «серебро» в игре «Batyr ball»

В турнире приняли участие восемь команд из всех регионов страны. В упорной борьбе команда Мангистау вышла в финал, где уступила игрокам из Караганды «Academy team», в итоге завоевав медаль серебряного отлива. Следом за мангистауской сборной «Qazaqtyn qara balasy» на пьедестал почета поднялась команда из Алматы «Sever yug».Призовой фонд турнира составил 10 000 000 тенге, из которых два миллиона вручены мангистауской команде в составе капитана, двукратного серебряного призера Олимпийских игр Адильбека Ниязымбетова, чемпиона мира по вольной борьбе среди ветеранов Абая Смагулова, серебряного призера Всемирных игр полицейских по боксу Рустема Егеубекова и кандидата в мастера спорта по вольной борьбе Вадима Рахманова.Отметим, что наш именитый боксер Адильбек Ниязымбетов, как и другие известные спортсмены РК Ильдар Кудайбергенов, Серик Сапиев, Дамир Аманжолов, Антон Котенко и Василий Тахтай, стали звездами этого турнира.Напомним, Batyr ball – новая игра в Казахстане, по сути, это баскетбол в формате 3Х3 с элементами борьбы. Сам матч проходит в октагоне. Раунд длится три минуты. Цель игры - поразить мячом кольцо команды противника.