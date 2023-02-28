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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:25

Просмотров: 42

Мангистауский таэквондист стал победителем международного турнира

Мангистауский таэквондист Эльдар Биримбай стал победителем международного рейтингового турнира «Slovenia Open»в Любляне, Словения, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Сборная Казахстана заняла первое место на международном турнире по таэквондо. В частности, казахстанские таэквондисты завоевали в рейтинговом турнире 5 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей. В копилку сборной Казахстана Эльдар Биримбай положил «золото», завоёванное в весовой категории в 68 кг.

- Это первый этап отбора на чемпионат мира. Наша цель - достичь вершины Азии, мира, олимпиады, - сказал старший тренер областной федерации таэквондо среди взрослых Куангали Дастанулы.

В соревнованиях категории G-1, прошедших с 25 по 26 февраля, приняли участие около тысячи спортсменов из 50 стран мира.



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