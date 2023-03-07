Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.83 KZT
  • €1 = 460.06 KZT
  • 1 RUB = 5.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 8

В Мангистау принимаются новые заявки на бесплатные занятия детей спортом

Управление физической культуры и спорта Мангистауской области принимает новые заявки на бесплатные занятия детей спортом. Процесс выдачи «путевок» будет осуществляться в ходе реализации программы подушевого финансирования в объеме региона, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления спорта.

Иллюстративное фото
Для бесплатного охвата детей спортом посредством государственного заказа через платформу Damu Bala с 7 марта открывается возможность приема заявок от новых поставщиков.

А с 9 марта начнется бесплатный прием детей в спортивные секции.

- В настоящее время рассматриваются заявки уже действующих поставщиков, завершаются процессы обновления документов в соответствии с новым законом, - сообщили в ведомстве.

Платформа Damu Bala имеет функцию приема детей с помощью ключа ЭЦП и подписания табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. С помощью ЭЦП родители могут получить информацию напрямую, и каждый родитель может подписать ее сам.

- Платформа Damu Bala официально проверена комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Именно поэтому система обеспечивает безопасность персональных данных, которые доверяют пользователям, - сообщили в управлении спорта.

ЭЦП можно получить удаленно на сайте электронного правительства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика