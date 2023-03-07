В Мангистау принимаются новые заявки на бесплатные занятия детей спортом

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Для бесплатного охвата детей спортом посредством государственного заказа через платформу Damu Bala с 7 марта открывается возможность приема заявок от новых поставщиков.
А с 9 марта начнется бесплатный прием детей в спортивные секции.
- В настоящее время рассматриваются заявки уже действующих поставщиков, завершаются процессы обновления документов в соответствии с новым законом, - сообщили в ведомстве.
Платформа Damu Bala имеет функцию приема детей с помощью ключа ЭЦП и подписания табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. С помощью ЭЦП родители могут получить информацию напрямую, и каждый родитель может подписать ее сам.
- Платформа Damu Bala официально проверена комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Именно поэтому система обеспечивает безопасность персональных данных, которые доверяют пользователям, - сообщили в управлении спорта.
ЭЦП можно получить удаленно на сайте электронного правительства.
А с 9 марта начнется бесплатный прием детей в спортивные секции.
- В настоящее время рассматриваются заявки уже действующих поставщиков, завершаются процессы обновления документов в соответствии с новым законом, - сообщили в ведомстве.
Платформа Damu Bala имеет функцию приема детей с помощью ключа ЭЦП и подписания табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе. С помощью ЭЦП родители могут получить информацию напрямую, и каждый родитель может подписать ее сам.
- Платформа Damu Bala официально проверена комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Именно поэтому система обеспечивает безопасность персональных данных, которые доверяют пользователям, - сообщили в управлении спорта.
ЭЦП можно получить удаленно на сайте электронного правительства.
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