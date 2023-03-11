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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 561

Новый рекорд Казахстана по пауэрлифтингу установила спортсменка из Актау

Местная спортсменка завоевала два «золота».

Фото предоставили спортсмены
Чемпионат страны по пауэрлифтингу проходил с 4 по 10 марта в столице и собрал более 500 участников из всего Казахстана.

Двумя золотыми наградами в классическом и экипировочном жиме отличилась Жадыра Бермухамедова в весовой категории 84 килограмма. Она выполнила самый большой жим в истории страны, подняв 201 килограмм. В прошлом году она установила рекорд в 200 килограммов.

Новый рекорд Казахстана по пауэрлифтингу установила спортсменка из Актау


Гаухар Чайкузова в весовой категории свыше 84 килограмма заняла два третьих места в экипировке и в классике. Спортсменка занимается этим видом спорта всего лишь три месяца.

Махаббат Садык в весовой категории 63 килограмма удостоилась «серебра» в экипировке.

Новый рекорд Казахстана по пауэрлифтингу установила спортсменка из Актау


Один из опытнейших спортсменов Арслан Суюншалиев в весовой категории 120 килограммов завоевал две золотые медали. Он является призером и рекордсменом мировых соревнований. Вес в 367,5 килограмма в стране среди мужчин еще никто не осилил.

Кайрат Ургешбаев тоже установил рекорд страны с результатом 210 килограммов.

Игорь Трифонов в весовой категории 105 килограммов занял первое место в экипировочном жиме и второе место в классике.

Новый рекорд Казахстана по пауэрлифтингу установила спортсменка из Актау


Бахтияр Бурхаев в весовой категории 66 килограммов удостоился золотой медали в экипировке.

Шынгыс Елжанов в весовой категории 59 килограммов выиграл два «золота».

Амандык Конысбаев в весовой категории 66 килограммов удосужился второго места в классике.

Батыржан Аязбаев в весовой категории 83 килограмма занял третью ступень пьедестала.

Ырысбек Сарсенгалиев в весовой категории 93 килограмма заслужил бронзовую награду.

Рахымжан Абдигалиев в весовой категории свыше 120 килограммов расположился на третьей строчке.

Бахтияр Даргул в весовой категории 93 килограмма (среди юниоров) завоевала два «золота».

Жасулан Нуров в весовой категории 105 килограммов (среди юношей) занял первое место в экипировке и второе место в классике.

Новый рекорд Казахстана по пауэрлифтингу установила спортсменка из Актау


Среди ветеранов «золота» удостоились Светлана Жумашева в весовой категории 69 килограммов, Джанаргуль Карлакова в весовой категории 76 килограммов, Нургуль Кылыбаева в весовой категории 84 килограмма и Исенбай Матенов в весовой категории 120 килограммов.

В командном зачете наши пауэрлифтеры стали первыми среди всех команд в экипировке, в классическом жиме в командном зачете заняли третье место.

Спортсмены выражают особую благодарность руководству детско-юношеской спортивной школы «Мангыстау арена» и исполняющему обязанности руководителя областной школы высшего спортивного мастерства по не олимпийским видам спорта управления физической культуры и спорта Игорю Гараджеву.



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