Новый рекорд Казахстана по пауэрлифтингу установила спортсменка из Актау

Чемпионат страны по пауэрлифтингу проходил с 4 по 10 марта в столице и собрал более 500 участников из всего Казахстана.Двумя золотыми наградами в классическом и экипировочном жиме отличилась Жадыра Бермухамедова в весовой категории 84 килограмма. Она выполнила самый большой жим в истории страны, подняв 201 килограмм. В прошлом году она установила рекорд в 200 килограммов.Гаухар Чайкузова в весовой категории свыше 84 килограмма заняла два третьих места в экипировке и в классике. Спортсменка занимается этим видом спорта всего лишь три месяца.Махаббат Садык в весовой категории 63 килограмма удостоилась «серебра» в экипировке.Один из опытнейших спортсменов Арслан Суюншалиев в весовой категории 120 килограммов завоевал две золотые медали. Он является призером и рекордсменом мировых соревнований. Вес в 367,5 килограмма в стране среди мужчин еще никто не осилил.Кайрат Ургешбаев тоже установил рекорд страны с результатом 210 килограммов.Игорь Трифонов в весовой категории 105 килограммов занял первое место в экипировочном жиме и второе место в классике.Бахтияр Бурхаев в весовой категории 66 килограммов удостоился золотой медали в экипировке.Шынгыс Елжанов в весовой категории 59 килограммов выиграл два «золота».Амандык Конысбаев в весовой категории 66 килограммов удосужился второго места в классике.Батыржан Аязбаев в весовой категории 83 килограмма занял третью ступень пьедестала.Ырысбек Сарсенгалиев в весовой категории 93 килограмма заслужил бронзовую награду.Рахымжан Абдигалиев в весовой категории свыше 120 килограммов расположился на третьей строчке.Бахтияр Даргул в весовой категории 93 килограмма (среди юниоров) завоевала два «золота».Жасулан Нуров в весовой категории 105 килограммов (среди юношей) занял первое место в экипировке и второе место в классике.Среди ветеранов «золота» удостоились Светлана Жумашева в весовой категории 69 килограммов, Джанаргуль Карлакова в весовой категории 76 килограммов, Нургуль Кылыбаева в весовой категории 84 килограмма и Исенбай Матенов в весовой категории 120 килограммов.В командном зачете наши пауэрлифтеры стали первыми среди всех команд в экипировке, в классическом жиме в командном зачете заняли третье место.Спортсмены выражают особую благодарность руководству детско-юношеской спортивной школы «Мангыстау арена» и исполняющему обязанности руководителя областной школы высшего спортивного мастерства по не олимпийским видам спорта управления физической культуры и спорта Игорю Гараджеву.