Первый этап Кубка Казахстана по мотоциклетному кроссу пройдет в Актау

В Актау пройдет первый этап Кубка Республики Казахстан по мотоциклетному спорту. Заезды состоятся 19 марта на мотоциклетной трассе, расположенной напротив завода «КазАзот».В субботу, 18 марта, на этой же трассе пройдут свободные тренировки участников.Зачет будет проводиться в девяти классах:- Класс 65 куб. см – с 6 до 12 лет (допускаются 50 куб. см);- Класс 85 куб. см – с 10 до 15 лет;- Класс 125 куб. см – с 14 лет до 35 лет (допускаются четырехтактные 250 куб. см);- Класс «Open» - с 16 лет до 55 лет (мотоциклы до 500 куб. см);- Класс «Open-2» – группа «А» (ветераны) – от 35 до 45 лет (мотоциклы любой модели);- Класс «Open-2» - группа «Б» (ветераны) - от 46 лет и старше (мотоциклы любой модели);- Класс «Любители» - допускаются спортсмены, ранее не участвующие в соревнованиях, а также, не имеющие разряда;- Класс «Девушки» - на мотоциклах любого производства, отвечающие техническим требованиям ФАМС РК.- Класс «мотоциклы китайского производства» - с 16 лет (250-500 куб. см). В этом классе участвуют мотоциклы, только китайского производства, отвечающие техническим требованиям Федерации автомотоспорта РК;Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в каждом классе, награждаются медалями, дипломами, ценными призами. Команды, занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками и дипломами.- Цель мероприятия - пропаганда в стране физической культуры и спорта, привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, как форме проведения досуга и пропаганде здорового образа жизни, - добавил Дмитрий Казаков.