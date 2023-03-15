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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 08:39

Просмотров: 365

Первый этап Кубка Казахстана по мотоциклетному кроссу пройдет в Актау

К участию в соревнованиях допускаются любители, а также дети от шести лет. Об этом сообщил Дмитрий Казаков, организатор соревнований.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В Актау пройдет первый этап Кубка Республики Казахстан по мотоциклетному спорту. Заезды состоятся 19 марта на мотоциклетной трассе, расположенной напротив завода «КазАзот».

Открытие соревнований запланировано на 11:00. Официальные заезды пройдут с 11:30 до 14:00. Подсчет результатов и награждение участников намечено на 15:00.

В субботу, 18 марта, на этой же трассе пройдут свободные тренировки участников.

Первый этап Кубка Казахстана по мотоциклетному кроссу пройдет в Актау


Зачет будет проводиться в девяти классах:

- Класс 65 куб. см – с 6 до 12 лет (допускаются 50 куб. см);
- Класс 85 куб. см – с 10 до 15 лет;
- Класс 125 куб. см – с 14 лет до 35 лет (допускаются четырехтактные 250 куб. см);
- Класс «Open» - с 16 лет до 55 лет (мотоциклы до 500 куб. см);
- Класс «Open-2» – группа «А» (ветераны) – от 35 до 45 лет (мотоциклы любой модели);
- Класс «Open-2» - группа «Б» (ветераны) - от 46 лет и старше (мотоциклы любой модели);
- Класс «Любители» - допускаются спортсмены, ранее не участвующие в соревнованиях, а также, не имеющие разряда;
- Класс «Девушки» - на мотоциклах любого производства, отвечающие техническим требованиям ФАМС РК.
- Класс «мотоциклы китайского производства» - с 16 лет (250-500 куб. см). В этом классе участвуют мотоциклы, только китайского производства, отвечающие техническим требованиям Федерации автомотоспорта РК;

Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место в каждом классе, награждаются медалями, дипломами, ценными призами. Команды, занявшие с 1 по 3 место, награждаются кубками и дипломами.

- Цель мероприятия - пропаганда в стране физической культуры и спорта, привлечение внимания молодежи к техническим видам спорта, как форме проведения досуга и пропаганде здорового образа жизни, - добавил Дмитрий Казаков.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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Playhrun (Посетители) Сегодня, 09:16
Время начала не подскажете?
 
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Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 09:16
А во сколько начнется?

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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