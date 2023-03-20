Команда из Актау завоевала первое место в этапе кубка Казахстана по мотокроссу

Фото предоставили организаторы мероприятия
Первый этап Кубка Казахстана прошел в воскресенье, 19 марта, на мотоциклетной трассе, расположенной напротив завода «КазАзот». Соревнования были посвящены празднованию Наурыза и 60-летию Актау.
Несмотря на тяжелые погодные условия и бураны на трассах в северном Казахстане, в солнечный Актау все же удалось добраться участникам из Петропавловска. А также в соседний регион прибыли спортсмены из Актобе.
Слова напутствия участникам выразил заместитель руководителя управления спорта Мангистауской области Айбек Имашев.
По результатам заездов в классе «125» призовые места завоевали наши актауские ребята - это Артем Татарко (1 место) и Ярослав Першаков (2 место).
В классе «Open-2 А» на первой позиции расположился Кирилл Бондаренко из Актобе. Следом за ним прибыл петропавловский спортсмен Дмитрий Резницкий. Замкнул тройку лидеров Евгений Филиных из Актау.
В классе «Open-2 Б» отличился Андрей Плясунов из Петропавловска, занявший первую строчку. Серебряным призером стал наш местный спортсмен Алексей Фоменко. На третьем месте оказался Селимхан Юзбеков из Актау.
В командном зачете Актау стал лучшим. На втором месте расположилась команда из Петропавловска. Бронзовой награды удостоились актюбинцы.
Развлекательную программу для гостей соревнований проводили: ведущий Ислам Алигассанов, а также тренеры фитнес-центра «Fitness Blitz» Дамир Набиев и Рустам Ахмедкалиев под руководством Анастасии Колмыченко.
Несмотря на тяжелые погодные условия и бураны на трассах в северном Казахстане, в солнечный Актау все же удалось добраться участникам из Петропавловска. А также в соседний регион прибыли спортсмены из Актобе.
Слова напутствия участникам выразил заместитель руководителя управления спорта Мангистауской области Айбек Имашев.
По результатам заездов в классе «125» призовые места завоевали наши актауские ребята - это Артем Татарко (1 место) и Ярослав Першаков (2 место).
В классе «Open-2 А» на первой позиции расположился Кирилл Бондаренко из Актобе. Следом за ним прибыл петропавловский спортсмен Дмитрий Резницкий. Замкнул тройку лидеров Евгений Филиных из Актау.
Награждение участников самой массовой группы в классе «Open-2 А»
В классе «Open-2 Б» отличился Андрей Плясунов из Петропавловска, занявший первую строчку. Серебряным призером стал наш местный спортсмен Алексей Фоменко. На третьем месте оказался Селимхан Юзбеков из Актау.
В командном зачете Актау стал лучшим. На втором месте расположилась команда из Петропавловска. Бронзовой награды удостоились актюбинцы.
Актауская сборная по мотокроссу
Командное награждение
- Хотелось бы выразить слова благодарности партнерам соревнований - компаниям «Adver», «West Coast Brothers», «Caspian trips», ТОО «МИЦАР», «GDS», «Fitness Blitz» и мотоклубу «Wheels Brothers Aktau», без которых было бы трудно представить событие такого масштаба по мотогонкам в Актау, - поделился руководитель соревнований Дмитрий Казаков.
Руководитель соревнований Дмитрий Казаков и ведущий Ислам Алигассанов
Развлекательную программу для гостей соревнований проводили: ведущий Ислам Алигассанов, а также тренеры фитнес-центра «Fitness Blitz» Дамир Набиев и Рустам Ахмедкалиев под руководством Анастасии Колмыченко.
Дамир Набиев
Рустам Ахмедкалиев
Анастасия Колмыченко
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