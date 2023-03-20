Команда из Актау завоевала первое место в этапе кубка Казахстана по мотокроссу

Награждение участников самой массовой группы в классе «Open-2 А»

Актауская сборная по мотокроссу

Командное награждение

- Хотелось бы выразить слова благодарности партнерам соревнований - компаниям «Adver», «West Coast Brothers», «Caspian trips», ТОО «МИЦАР», «GDS», «Fitness Blitz» и мотоклубу «Wheels Brothers Aktau», без которых было бы трудно представить событие такого масштаба по мотогонкам в Актау, - поделился руководитель соревнований Дмитрий Казаков.

Руководитель соревнований Дмитрий Казаков и ведущий Ислам Алигассанов

Дамир Набиев

Рустам Ахмедкалиев

Анастасия Колмыченко

Первый этап Кубка Казахстана прошел в воскресенье, 19 марта, на мотоциклетной трассе, расположенной напротив завода «КазАзот». Соревнования были посвящены празднованию Наурыза и 60-летию Актау.Несмотря на тяжелые погодные условия и бураны на трассах в северном Казахстане, в солнечный Актау все же удалось добраться участникам из Петропавловска. А также в соседний регион прибыли спортсмены из Актобе.Слова напутствия участникам выразил заместитель руководителя управления спорта Мангистауской области Айбек Имашев.По результатам заездов в классе «125» призовые места завоевали наши актауские ребята - это Артем Татарко (1 место) и Ярослав Першаков (2 место).В классе «Open-2 А» на первой позиции расположился Кирилл Бондаренко из Актобе. Следом за ним прибыл петропавловский спортсмен Дмитрий Резницкий. Замкнул тройку лидеров Евгений Филиных из Актау.В классе «Open-2 Б» отличился Андрей Плясунов из Петропавловска, занявший первую строчку. Серебряным призером стал наш местный спортсмен Алексей Фоменко. На третьем месте оказался Селимхан Юзбеков из Актау.В командном зачете Актау стал лучшим. На втором месте расположилась команда из Петропавловска. Бронзовой награды удостоились актюбинцы.Развлекательную программу для гостей соревнований проводили: ведущий Ислам Алигассанов, а также тренеры фитнес-центра «Fitness Blitz» Дамир Набиев и Рустам Ахмедкалиев под руководством Анастасии Колмыченко.