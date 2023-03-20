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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:34

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Актауский теннисист завоевал «серебро» на турнире в Швейцарии

В финале актауский спортсмен - 22-летний Бейбит Жукаев уступил польскому игроку, сообщил тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков.

Бейбит Жукаев. Фото предоставил тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков
Теннисный турнир «ITF 25000 Trimbach» проходил в швейцарском Тримбахе с 13 по 19 марта, где участвовали спортсмены из 16 стран. Призовой фонд составил 25 тысяч долларов.

В полуфинале соревнований нашему теннисисту удалось обыграть австрийца Максимилиана Нойхриста со счетом 6:3, 6:4 и выйти в финал.

В финале же Бейбит Жукаев немного уступил польскому игроку Касперу Жуку со счетом 4:6, 4:6.

Актауский теннисист завоевал «серебро» на турнире в Швейцарии


- В финале, к сожалению, подача не работала так, как было надо, плюс покрытие оказалось новым для меня. Я впервые играл на ковре. Надеюсь, что привыкну и стану первым, - поделился теннисист.


В скором времени Бейбит Жукаев планирует принять участие в «Челленджерах» в Швейцарии, Франции и, возможно, в Мексике.

К слову, в мировом рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) Бейбит Жукаев располагается на 318 строчке.

Актауский теннисист завоевал «серебро» на турнире в Швейцарии


Спортсмен благодарит областное управление физической культуры и спорта, руководство теннисного центра в Актау и федерацию тенниса РК.



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