Актауский теннисист завоевал «серебро» на турнире в Швейцарии

- В финале, к сожалению, подача не работала так, как было надо, плюс покрытие оказалось новым для меня. Я впервые играл на ковре. Надеюсь, что привыкну и стану первым, - поделился теннисист.

Теннисный турнир «ITF 25000 Trimbach» проходил в швейцарском Тримбахе с 13 по 19 марта, где участвовали спортсмены из 16 стран. Призовой фонд составил 25 тысяч долларов.В полуфинале соревнований нашему теннисисту удалось обыграть австрийца Максимилиана Нойхриста со счетом 6:3, 6:4 и выйти в финал.В финале же Бейбит Жукаев немного уступил польскому игроку Касперу Жуку со счетом 4:6, 4:6.В скором времени Бейбит Жукаев планирует принять участие в «Челленджерах» в Швейцарии, Франции и, возможно, в Мексике.К слову, в мировом рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) Бейбит Жукаев располагается на 318 строчке.Спортсмен благодарит областное управление физической культуры и спорта, руководство теннисного центра в Актау и федерацию тенниса РК.