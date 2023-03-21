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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:39

Просмотров: 201

В спонсорской поддержке для поездки на соревнования в Италию нуждаются паратеннисисты из Актау

Актауские спортсмены завоевали два «золота» на первом Кубке РК по теннису на колясках. Соревнования проходили в южной столице.

Назар Трофимов и Асылбек Капарбаев. Фото предоставил тренер теннисного центра Актау Берекет Жанибеков
По словам тренера теннисного центра Берекета Жанибекова, соревнования проходили с 17 по 19 марта в Алматы. Участниками турнира стали более 40 теннисистов из Алматы, Астаны, Караганды, Актобе, Уральска и Актау.

В одиночном разряде наш 17-летний паратеннисист Назар Трофимов удостоился золотой медали.

В спонсорской поддержке для поездки на соревнования в Италию нуждаются паратеннисисты из Актау

В спонсорской поддержке для поездки на соревнования в Италию нуждаются паратеннисисты из Актау


Он же сыграл и в парном разряде, где заслужил «бронзу».

В спонсорской поддержке для поездки на соревнования в Италию нуждаются паратеннисисты из Актау


Следующую золотую награду в парном разряде выиграл актауский 31-летний паратеннисист Асылбек Капарбаев.

В спонсорской поддержке для поездки на соревнования в Италию нуждаются паратеннисисты из Актау


По результатам соревнований оба наших спортсмена могут представить Казахстан на международном турнире «Alghero Open» в Италии в июне этого года, но, к сожалению, они нуждаются в спонсорской поддержке для выезда на эти и дальнейшие соревнования.

Обращаться по телефонам: +7(708) 527-68-56 и +7 (7292) 50-16-22.

Спортсмены благодарят областное управление физической культуры и спорта, руководство теннисного центра в Актау и федерацию тенниса Казахстана.

В спонсорской поддержке для поездки на соревнования в Италию нуждаются паратеннисисты из Актау



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Комментарии ( 1 )

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OpenSuser (Посетители) Сегодня, 09:29
Ребята молодцы! Так вроде федерация должна этим вопросом заниматься.
 
 

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