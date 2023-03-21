В спонсорской поддержке для поездки на соревнования в Италию нуждаются паратеннисисты из Актау

По словам тренера теннисного центра Берекета Жанибекова, соревнования проходили с 17 по 19 марта в Алматы. Участниками турнира стали более 40 теннисистов из Алматы, Астаны, Караганды, Актобе, Уральска и Актау.В одиночном разряде наш 17-летний паратеннисист Назар Трофимов удостоился золотой медали.Он же сыграл и в парном разряде, где заслужил «бронзу».Следующую золотую награду в парном разряде выиграл актауский 31-летний паратеннисист Асылбек Капарбаев.По результатам соревнований оба наших спортсмена могут представить Казахстан на международном турнире «Alghero Open» в Италии в июне этого года, но, к сожалению, они нуждаются в спонсорской поддержке для выезда на эти и дальнейшие соревнования.Спортсмены благодарят областное управление физической культуры и спорта, руководство теннисного центра в Актау и федерацию тенниса Казахстана.