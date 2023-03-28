Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате Казахстана по ашихара-карате

В соревнованиях приняли участие спортсмены из всех регионов Казахстана.Наш регион представляли воспитанники федерации Ashihara Karate Мангистауской области.- Серебряным призёром стал Бейбарыс Битим в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг. Медали бронзового отлива завоевали Бейбарыс Жастлек в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг и Лиза Сайдамирова в категории девочки 8-9 лет свыше +35 кг. Данные ребята тренируются под руководством Шорина Андрея, - рассказал директор федерации Дмитрий Печкин.