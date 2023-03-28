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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:14

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Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате Казахстана по ашихара-карате

Чемпионат Казахстана по ашихара-карате AIKO прошёл в Усть-Каменогорске 25-26 марта 2023 года. В копилке актауских бойцов одна серебряная и две бронзовые медали, сообщил директор федерации Ashihara Karate Мангистауской области Дмитрий Печкин.

Фото предоставил Дмитрий Печкин
В соревнованиях приняли участие спортсмены из всех регионов Казахстана.

Наш регион представляли воспитанники федерации Ashihara Karate Мангистауской области.

- Серебряным призёром стал Бейбарыс Битим в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг. Медали бронзового отлива завоевали Бейбарыс Жастлек в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг и Лиза Сайдамирова в категории девочки 8-9 лет свыше +35 кг. Данные ребята тренируются под руководством Шорина Андрея, - рассказал директор федерации Дмитрий Печкин.

Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате Казахстана по ашихара-карате



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