Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате Казахстана по ашихара-карате

Фото предоставил Дмитрий Печкин
В соревнованиях приняли участие спортсмены из всех регионов Казахстана.
Наш регион представляли воспитанники федерации Ashihara Karate Мангистауской области.
- Серебряным призёром стал Бейбарыс Битим в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг. Медали бронзового отлива завоевали Бейбарыс Жастлек в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг и Лиза Сайдамирова в категории девочки 8-9 лет свыше +35 кг. Данные ребята тренируются под руководством Шорина Андрея, - рассказал директор федерации Дмитрий Печкин.
Наш регион представляли воспитанники федерации Ashihara Karate Мангистауской области.
- Серебряным призёром стал Бейбарыс Битим в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг. Медали бронзового отлива завоевали Бейбарыс Жастлек в категории мальчики 7 лет до 27,7 кг и Лиза Сайдамирова в категории девочки 8-9 лет свыше +35 кг. Данные ребята тренируются под руководством Шорина Андрея, - рассказал директор федерации Дмитрий Печкин.
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