Мангистауские спортсмены завоевали медали на международном турнире по тхэквондо в Австрии

Соревнования проходили с 1 по 2 апреля. В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 60 стран. Сборная Казахстана завоевала 42 медали в общем зачете среди юниоров, молодежи и взрослых.Мангистауский спортсмен Эльдар Биримбай, выступавший в составе взрослой сборной команды Республики Казахстан, занял второе место в весовой категории 68 кг.Ранее Эльдар Биримбай получил путевку на чемпионат мира, который пройдет в мае в Баку (Азербайджан).Победителем соревнований среди юношей стал Исамедин Бауыржан в весовой категории 45 кг. Напомним, Эльдар стал победителем международного рейтингового турнира «Slovenia Open», который прошел в феврале в Любляне (Словения).