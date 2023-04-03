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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 239

Мангистауские спортсмены завоевали медали на международном турнире по тхэквондо в Австрии

Мангистауские спортсмены Эльдар Биримбай и Бауыржан Исамедин завоевали медали на международном рейтинговом турнире «Austrian Open G-1» по тхэквондо (WT) в Инсбруке (Австрия), сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления спорта.

Фото ЦОК региона
Соревнования проходили с 1 по 2 апреля. В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 60 стран. Сборная Казахстана завоевала 42 медали в общем зачете среди юниоров, молодежи и взрослых.

Мангистауский спортсмен Эльдар Биримбай, выступавший в составе взрослой сборной команды Республики Казахстан, занял второе место в весовой категории 68 кг.

Ранее Эльдар Биримбай получил путевку на чемпионат мира, который пройдет в мае в Баку (Азербайджан).

Мангистауские спортсмены завоевали медали на международном турнире по тхэквондо в Австрии


Победителем соревнований среди юношей стал Исамедин Бауыржан в весовой категории 45 кг. Напомним, Эльдар стал победителем международного рейтингового турнира «Slovenia Open», который прошел в феврале в Любляне (Словения).



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