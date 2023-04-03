Кикбоксеры из Мангистау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана

Спортсмены Мангистауской области завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате РК, который проходил с 29 марта по 2 апреля.По программе фулл-контакт Мади Айсагали в весе 60 кг и Мади Махмуд в категории 71 кг заняли первые места, Мейржан Сейтхан в весе 39 кг стал бронзовым призером.В программе лоу-кик в весе 63,5 кг победил Аскар Тынышбай, а в категории 48 кг Кожахмет Рыскалиулы стал третьим.В чемпионате приняли участие около 350 спортсменов из разных регионов нашей страны.