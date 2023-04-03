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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 300

Кикбоксеры из Мангистау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана

Мангистауские спортсмены стали победителями на первенстве страны по кикбоксингу среди юношей 2007-2008 годов рождения (кадеты) в Семее Абайской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления спорта.

Фото ЦОК региона
Спортсмены Мангистауской области завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате РК, который проходил с 29 марта по 2 апреля.

По программе фулл-контакт Мади Айсагали в весе 60 кг и Мади Махмуд в категории 71 кг заняли первые места, Мейржан Сейтхан в весе 39 кг стал бронзовым призером.

Кикбоксеры из Мангистау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана


В программе лоу-кик в весе 63,5 кг победил Аскар Тынышбай, а в категории 48 кг Кожахмет Рыскалиулы стал третьим.

Кикбоксеры из Мангистау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана


В чемпионате приняли участие около 350 спортсменов из разных регионов нашей страны.

Кикбоксеры из Мангистау завоевали пять медалей на чемпионате Казахстана



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