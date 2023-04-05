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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 16:11

Просмотров: 570

Юные бойцы из Мангистау завоевали 12 медалей на чемпионате Казахстана по Араши-ММА

Спортсмены из Актау пополнили копилку наград 12 медалями различного достоинства. Таких результатов они добились на чемпионате Казахстана по Араши-ММА, прошедшем в Уральске.

Фото участников турнира
Чемпионат проходил 1 и 2 апреля в Уральске. В соревнованиях приняли участие команды из западных регионов страны.

Мангистау представляли воспитанники клуба по армейскому рукопашному бою.

По итогам двухдневных соревнований команда из Актау завоевала три золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей. На соревнования бойцы ездили под руководством тренеров Абдуллаева Бекета и Абдуллаева Самира.

Золотые медали завоевали: Радомир Сторожук, Артём Гаджиев, Жанибек Кеншиликов.

Серебряные медали выиграли: Данил Терентьев, Мансур Абдулла и Анвар Амангелди.

Бронзовыми призёрами стали Никита Перевёртов, Ильяс Абдулла, Абылай Ардыш, Жасулан Мугалов, Аслан Мугалов и Нурлан Нурадым.

- Наши бойцы Актау под руководством тренера Бекета Абдуллаева ездили защищать спортивную честь региона за свой счёт. Араши-ММА - один из самых прогрессивных видов спорта, надеемся, что наши спортсмены будут способствовать развитию этого спорта в городе. В будущем мы обязательно услышим новые имена спортсменов, которые будут прославят нашу страну далеко за ее пределами. Поздравляем спортсменов и тренеров с отличными результатами, - сказал тренер клуба АРБ Самир Абдуллаев.

«Араши» в переводе с японского «буря смешанных единоборств». Он сочетает в себе технику карате, дзюдо и тайского бокса.



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