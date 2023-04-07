В Актау пройдет массовый забег в честь Всемирного дня здоровья

Фото из архива Lada.kz
Управление здравоохранения Мангистауской области и областное управление спорта организуют соревнования по бегу, посвященные Всемирному дню здоровья.
Место проведения: 15 микрорайон, старт от амфитеатра, финиш – нижние микрорайоны города.
Время проведения: 8 апреля, в 8:30 часов.
Участников забега просят прийти в белой бейсболке и белой футболке. Победителям-участникам обещают вручить ценные призы, медали и награды.
В Астане также прошел забег, посвященный Всемирному дню здоровья, в котором приняла участие министр здравоохранения Ажар Гиният.
В социальных сетях появилась информация о том, что студентов-медиков, принявших участие в забеге, отправили туда добровольно-принудительно, перенеся им ради забега утренние пары и экзамены.
Корреспондент Tengrinews.kz спросил об этом у самой Ажар Гиният.
- Марафон сегодня был в честь Дня здоровья. По всей стране стартовал День здоровья, он отмечается 7 апреля во всем мире. Сегодняшний день проходил под девизом «Здоровье для всех», и все медицинские работники, в том числе студенты медицинских университетов, хотели пропагандировать здоровый образ жизни, предупредить об опасных факторах, которые приводят к заболеваниям, особенно неинфекционным. По поводу вашего заявления я не в курсе. Мы выясним этот вопрос, - пообещала министр.
Место проведения: 15 микрорайон, старт от амфитеатра, финиш – нижние микрорайоны города.
Время проведения: 8 апреля, в 8:30 часов.
Участников забега просят прийти в белой бейсболке и белой футболке. Победителям-участникам обещают вручить ценные призы, медали и награды.
В Астане также прошел забег, посвященный Всемирному дню здоровья, в котором приняла участие министр здравоохранения Ажар Гиният.
В социальных сетях появилась информация о том, что студентов-медиков, принявших участие в забеге, отправили туда добровольно-принудительно, перенеся им ради забега утренние пары и экзамены.
Корреспондент Tengrinews.kz спросил об этом у самой Ажар Гиният.
- Марафон сегодня был в честь Дня здоровья. По всей стране стартовал День здоровья, он отмечается 7 апреля во всем мире. Сегодняшний день проходил под девизом «Здоровье для всех», и все медицинские работники, в том числе студенты медицинских университетов, хотели пропагандировать здоровый образ жизни, предупредить об опасных факторах, которые приводят к заболеваниям, особенно неинфекционным. По поводу вашего заявления я не в курсе. Мы выясним этот вопрос, - пообещала министр.