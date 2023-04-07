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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 755

В Актау пройдет массовый забег в честь Всемирного дня здоровья

В Актау 8 апреля на набережной в 15 микрорайоне пройдет забег, посвященный празднованию Всемирного дня здоровья. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Управление здравоохранения Мангистауской области и областное управление спорта организуют соревнования по бегу, посвященные Всемирному дню здоровья.

Место проведения: 15 микрорайон, старт от амфитеатра, финиш – нижние микрорайоны города.

Время проведения: 8 апреля, в 8:30 часов.

Участников забега просят прийти в белой бейсболке и белой футболке. Победителям-участникам обещают вручить ценные призы, медали и награды.

В Астане также прошел забег, посвященный Всемирному дню здоровья, в котором приняла участие министр здравоохранения Ажар Гиният.

В социальных сетях появилась информация о том, что студентов-медиков, принявших участие в забеге, отправили туда добровольно-принудительно, перенеся им ради забега утренние пары и экзамены.

Корреспондент Tengrinews.kz спросил об этом у самой Ажар Гиният.

- Марафон сегодня был в честь Дня здоровья. По всей стране стартовал День здоровья, он отмечается 7 апреля во всем мире. Сегодняшний день проходил под девизом «Здоровье для всех», и все медицинские работники, в том числе студенты медицинских университетов, хотели пропагандировать здоровый образ жизни, предупредить об опасных факторах, которые приводят к заболеваниям, особенно неинфекционным. По поводу вашего заявления я не в курсе. Мы выясним этот вопрос, - пообещала министр.



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Комментарии ( 2 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 18:23
Что-то заранее не сообщали! Первый раз слышу! Кто-нибудь бежит кроме тех, кто принудительно?
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:02
я бы побегал. Но, блин, в 8-30. Это вставать в выходной день часов с 7 или пол седьмого. Еще и дресс-код. Всякое желание отбивает.
Еще бы написали, что участники забега должны на призы скинуться.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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