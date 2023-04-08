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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:19

Просмотров: 263

Всемирный день здоровья: кто стал первым в забеге в Актау

Посвященные Всемирному дню здоровья соревнования по бегу завершились в Актау.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
Как сообщает ЦОК региона, мероприятие организовано при поддержке областного управления здравоохранения и управления спорта.

Помимо волонтеров, в конкурсе приняли участие более 150 представителей медицины, призвавшие население к ведению здорового образа жизни.

- Сегодняшнее соревнование организовано с целью популяризации спорта, важности внимания к здоровью, которое является главным достоянием человека. Активные и систематические занятия спортом способствуют профилактике различных заболеваний и формированию иммунитета, - отметил руководитель областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров.


Всемирный день здоровья: кто стал первым в забеге в Актау


- Приглашаю всех жителей в дальнейшем принимать участие в традиционно проводимых соревнованиях, - сказал руководитель областного отдела управления спорта Жамбыл Бисенкулов.


Участники забега пробежали в общей сложности один километр. В результате житель Мунайлинского района Бауыржан Римбаев первым пересек финишную черту и стал победителем состязаний. Регулярно бегом он занимается уже девять лет.

Всемирный день здоровья: кто стал первым в забеге в Актау


- Ежегодно участвую в спортивных мероприятиях, проводимых на территории области. Я выработал привычку бегать каждое утро, чтобы поддерживать свою осанку, общее состояние здоровья. Защищая честь Мангистау на международных турнирах, я придерживаюсь позиции, что спорт является залогом здоровья. Поэтому призываю всех граждан заниматься спортом, - поделился Бауыржан Римбаев.



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