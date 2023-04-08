Всемирный день здоровья: кто стал первым в забеге в Актау

- Сегодняшнее соревнование организовано с целью популяризации спорта, важности внимания к здоровью, которое является главным достоянием человека. Активные и систематические занятия спортом способствуют профилактике различных заболеваний и формированию иммунитета, - отметил руководитель областного управления здравоохранения Аманбек Жумиров.

- Приглашаю всех жителей в дальнейшем принимать участие в традиционно проводимых соревнованиях, - сказал руководитель областного отдела управления спорта Жамбыл Бисенкулов.

- Ежегодно участвую в спортивных мероприятиях, проводимых на территории области. Я выработал привычку бегать каждое утро, чтобы поддерживать свою осанку, общее состояние здоровья. Защищая честь Мангистау на международных турнирах, я придерживаюсь позиции, что спорт является залогом здоровья. Поэтому призываю всех граждан заниматься спортом, - поделился Бауыржан Римбаев.

Как сообщает ЦОК региона, мероприятие организовано при поддержке областного управления здравоохранения и управления спорта.Помимо волонтеров, в конкурсе приняли участие более 150 представителей медицины, призвавшие население к ведению здорового образа жизни.Участники забега пробежали в общей сложности один километр. В результате житель Мунайлинского района Бауыржан Римбаев первым пересек финишную черту и стал победителем состязаний. Регулярно бегом он занимается уже девять лет.