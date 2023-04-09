Назван новый руководитель футбольного клуба «Каспий» в Актау

Марат Такенов

Временно исполняющим руководителем футбольного клуба «Каспий» стал президент федерации футбола Мангистауской области Марат Такенов.Нового руководителя представил коллективу руководитель управления спорта региона Айбек Имашев.Марат Такенов родился в 1984 году в Актау (тогда Шевченко). Он является воспитанником Мангистауского футбола.Бывший руководитель «Каспия» Ержан Джамбиров, который занимал должность с сентября прошлого года, на этой неделе на своей странице в Instagram сообщил, что покинул клуб.