Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Апреля
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.25 KZT
  • €1 = 497.93 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 0

Главный тренер «Каспия» покинул футбольный клуб в Актау

Назначен временно исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Каспий».

Матч «Каспий»-«Окжетпес»
В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что по обоюдному согласию сторон главный тренер основной команды Кахабер Цхададзе и его ассистент Георги Чихрадзе покинули клуб. В пяти турах Премьер-лиги под руководством грузинского тренера наша команда проигрывала.

Главный тренер «Каспия» покинул футбольный клуб в Актау

Кахабер Цхададзе


Шестой же тур прошёл с новым временно исполняющим обязанности главного тренера Евгением Тарасовым и команда одержала победу со счетом 2:1.

Главный тренер «Каспия» покинул футбольный клуб в Актау

Евгений Тарасов


- Команда показала, что она не только играет в футбол, но и может биться за любой момент и единоборство, где они чувствуют себя уверенно. Да, немного в конце «Окжетпес» нас поддавил, потому что им надо было отыгрываться, но наши защитники, игроки линии обороны справились с этими длинными передачами, и мы одержали победу, - поделился после матча Евгений Тарасов.


Главный тренер «Каспия» покинул футбольный клуб в Актау


Евгений Тарасов работал в «Зените». В качестве игрока он выступал в составах «Зенита», «Кайрата» и сборной нашей страны.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика