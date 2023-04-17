Главный тренер «Каспия» покинул футбольный клуб в Актау

Кахабер Цхададзе

Евгений Тарасов

- Команда показала, что она не только играет в футбол, но и может биться за любой момент и единоборство, где они чувствуют себя уверенно. Да, немного в конце «Окжетпес» нас поддавил, потому что им надо было отыгрываться, но наши защитники, игроки линии обороны справились с этими длинными передачами, и мы одержали победу, - поделился после матча Евгений Тарасов.

В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что по обоюдному согласию сторон главный тренер основной команды Кахабер Цхададзе и его ассистент Георги Чихрадзе покинули клуб. В пяти турах Премьер-лиги под руководством грузинского тренера наша команда проигрывала.Шестой же тур прошёл с новым временно исполняющим обязанности главного тренера Евгением Тарасовым и команда одержала победу со счетом 2:1.Евгений Тарасов работал в «Зените». В качестве игрока он выступал в составах «Зенита», «Кайрата» и сборной нашей страны.