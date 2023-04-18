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ЛАДА.kz » Спорт

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:04

Просмотров: 700

Бибисара Асаубаева обыграла лучшую шахматистку мира

Первый матч женских сборных мира и сборной Казахстана завершился победой Бибисары Асаубаевой над шахматисткой, имеющей высший рейтинг ФИДЕ среди женщин. Об этом сообщается на Instagram-аккаунте «АЛГА ПЕТЕРБУРГ».

Фото из архива lada.kz
В Астане, вчера, 17 апреля, стартовал турнир, на котором женская сборная по шахматам Казахстана впервые в истории противостоит сборной мира.

- Пока что счет в партии в пользу звездной сборной мира, но зато наша Бибисара Асаубаева заставила капитулировать четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань! Чтобы вы понимали, наша Бибисара победила шахматистку, которая имеет наивысший Рейтинг ФИДЕ среди женщин! – говорится в сообщении.




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Комментарии ( 1 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 12:54
Алға жаным, сәттілік саған angel bravo
 
 

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