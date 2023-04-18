Бибисара Асаубаева обыграла лучшую шахматистку мира

В Астане, вчера, 17 апреля, стартовал турнир, на котором женская сборная по шахматам Казахстана впервые в истории противостоит сборной мира.- Пока что счет в партии в пользу звездной сборной мира, но зато наша Бибисара Асаубаева заставила капитулировать четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань! Чтобы вы понимали, наша Бибисара победила шахматистку, которая имеет наивысший Рейтинг ФИДЕ среди женщин! – говорится в сообщении.