Актауские спортсмены завоевали четыре золотые медали на чемпионате Европы по киокушинкай карате-до

Чемпионат Европы проходил 22–23 апреля в столице Армении в Ереване. В нем приняли участие 300 спортсменов из 15 стран.Сборная Казахстана состояла из спортсменов Актау, Уральска и Усть-Каменогорска. По итогам чемпионата Европы сборная Казахстана заняла второе общекомандное место.Актауские каратисты завоевали на чемпионате Европы четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовых медалей.«Золото» команде принесли в возрастной категории от 12 до 13 Зарина Али (до 40 кг), в возрасте от 14 до 15 Бекарыс Болатов (60 кг), в возрасте +18 Мадина Болатова (до 55 кг) и Саят Бақытұлы (до 80 кг).- Выражаем благодарность за возможность участия в чемпионате Европы областному управлению физической культуры и спорта Мангистауской области и спортивному комплексу «Шогы Батыр», - сказал Берекет Нурбаев.