Мангистауский боксер стал чемпионом страны

С 27 по 30 апреля в Усть-Каменогорске прошел чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей 2009-2010 годов рождения.Подопечные старшего тренера Галыма Беккулова, возглавляющего сборную Мангистауской области, завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали. Лучшим боксером соревнований назван Дарын Тасмуханбетов, ставший чемпионом страны. Он победил в финале спортсмена из Жамбылской области Адильжана Айтжана в весовой категории 49 кг. Тренер Дарына - Ерболат Козыбаев.В весе 58 кг спортсмен из Каракиянского района Жадихерхан Салык стал серебряным призером. Он - воспитанник тренера Саламата Курегулова. Бронзовая медаль досталась актаускому спортсмену Алижану Дарибаю в весе 55 кг, он занимается у тренера Малика Набиева.