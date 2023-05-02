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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 205

Мангистауский боксер стал чемпионом страны

Мангистауский боксер Дарын Тасмуханбетов стал чемпионом страны, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото ЦОК региона
С 27 по 30 апреля в Усть-Каменогорске прошел чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей 2009-2010 годов рождения.

Мангистауский боксер стал чемпионом страны


Подопечные старшего тренера Галыма Беккулова, возглавляющего сборную Мангистауской области, завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали. Лучшим боксером соревнований назван Дарын Тасмуханбетов, ставший чемпионом страны. Он победил в финале спортсмена из Жамбылской области Адильжана Айтжана в весовой категории 49 кг. Тренер Дарына - Ерболат Козыбаев.

В весе 58 кг спортсмен из Каракиянского района Жадихерхан Салык стал серебряным призером. Он - воспитанник тренера Саламата Курегулова. Бронзовая медаль досталась актаускому спортсмену Алижану Дарибаю в весе 55 кг, он занимается у тренера Малика Набиева.

Мангистауский боксер стал чемпионом страны


Мангистауский боксер стал чемпионом страны



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