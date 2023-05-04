Юные футболисты из Акшукура стали победителями чемпионата в Бишкеке

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По случаю 145-летия Бишкека с 28 апреля по 2 мая был проведён международный турнир по мини-футболу среди подростков 2011-2012 годов рождения.В соревнованиях приняли участие три команды из Казахстана и девять команд из Кыргызстана. Мангистауская команда «Акшукыр» в финале обыграла кыргызскую команду «Виват» со счётом 5:2, став чемпионом турнира.Кроме того, наш спортсмен Айбар Жакай был награждён в номинации «Лучший вратарь», а юный футболист Адай Куаткали назван лучшим бомбардиром турнира.По словам тренера команды Адилета Асангалиева, областная команда получила приглашение на участие в турнире среди европейских команд, который пройдёт в сентябре в Тюмени.