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ЛАДА.kz » Спорт

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 168

Юные футболисты из Акшукура стали победителями чемпионата в Бишкеке

Футбольная команда «Акшукыр» из Мангистау стала чемпионом международного турнира среди спортсменов U-12. Турнир проходил в Бишкеке, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото Центра общественных коммуникаций
По случаю 145-летия Бишкека с 28 апреля по 2 мая был проведён международный турнир по мини-футболу среди подростков 2011-2012 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие три команды из Казахстана и девять команд из Кыргызстана. Мангистауская команда «Акшукыр» в финале обыграла кыргызскую команду «Виват» со счётом 5:2, став чемпионом турнира.

Кроме того, наш спортсмен Айбар Жакай был награждён в номинации «Лучший вратарь», а юный футболист Адай Куаткали назван лучшим бомбардиром турнира.

По словам тренера команды Адилета Асангалиева, областная команда получила приглашение на участие в турнире среди европейских команд, который пройдёт в сентябре в Тюмени.






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Юные футболисты из Акшукура стали победителями чемпионата в Бишкеке


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