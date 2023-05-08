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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:55

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«За месяц лишились девяти комплектов»: шахматы воруют на набережной Актау

Жители Актау воруют шахматные комплекты, предназначенные для игр на набережной Актау. Помимо этого, организаторы рассказали об отсутствии поддержки со стороны городского акимата: долгое время власти не могли решить вопрос с освещением. Об этих и других проблемах в развитии спорта рассказал один из организаторов игр Роман Уразимбетов.

Фото организаторов
Роман Уразимбетов и Анвар Шайхымов – организаторы игр по шахматам на набережной Актау. Они рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться при проведении игр под открытым небом.

- Лишь за один месяц мы лишились девяти комплектов шахмат. По этой причине большие напольные шахматы приходится забирать с собой, так как они недешевые. По началу мы играли без света, не было предусмотрено освещение. Играли по сути в суровых условиях. Городской акимат бездействовал, потом помог аким области, который быстро решил нашу проблему. Нам установили фонарный столб, - рассказал Роман Уразимбетов.

«За месяц лишились девяти комплектов»: шахматы воруют на набережной Актау


По словам Романа Уразимбетова, городской акимат критикует нынешнее состояние зоны для игры в шахматы, но в то же время не проявляет инициативы помочь организаторам.

«За месяц лишились девяти комплектов»: шахматы воруют на набережной Актау


- Вместо навеса мы накрываем зону пакетом. Конечно, я согласен, что выглядит это неэстетично, но ведь это делается для удобства людей, из-за ветров, дождей и палящего солнца – играть под открытым небом нелучшая идея. До конца месяца мы планируем за свой счёт установить навес. Также хотим добавить столы для игр в шашки и тогызкумалак, - добавил организатор игр.

Организаторы рассказали, что шахматный сезон 2023 года на набережной Актау станет третьим подряд. Каждый год места для игры в шахматы появляются на набережной 14-го микрорайона. Традиция была заложена в 2021 году. Тогда здесь установили «шахматные бочки». В 2022 году на набережной были расставлены столы для шахматистов. Все эти три года, по словам организаторов, они проводят игры за свой счёт, не полагаясь на помощь со стороны местных чиновников.

«За месяц лишились девяти комплектов»: шахматы воруют на набережной Актау


- Интеллектуальный спорт в городе набирает популярность. В день поиграть в шахматы приходят сотни человек. Днём чаще приходят дети, вечером – взрослые. Шахматные комплекты стоят круглосуточно. Это уже третий сезон, два из которых уже проведены без какой-либо финансовой поддержки от акимата. Думаю, и дальше сами справимся. Проводя игры на набережной, мы культивируем спорт среди молодёжи, хотим отвлечь их от пагубных привычек, - добавил Роман Уразимбетов.

«За месяц лишились девяти комплектов»: шахматы воруют на набережной Актау



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