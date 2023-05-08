«За месяц лишились девяти комплектов»: шахматы воруют на набережной Актау

Роман Уразимбетов и Анвар Шайхымов – организаторы игр по шахматам на набережной Актау. Они рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться при проведении игр под открытым небом.- Лишь за один месяц мы лишились девяти комплектов шахмат. По этой причине большие напольные шахматы приходится забирать с собой, так как они недешевые. По началу мы играли без света, не было предусмотрено освещение. Играли по сути в суровых условиях. Городской акимат бездействовал, потом помог аким области, который быстро решил нашу проблему. Нам установили фонарный столб, - рассказал Роман Уразимбетов.По словам Романа Уразимбетова, городской акимат критикует нынешнее состояние зоны для игры в шахматы, но в то же время не проявляет инициативы помочь организаторам.- Вместо навеса мы накрываем зону пакетом. Конечно, я согласен, что выглядит это неэстетично, но ведь это делается для удобства людей, из-за ветров, дождей и палящего солнца – играть под открытым небом нелучшая идея. До конца месяца мы планируем за свой счёт установить навес. Также хотим добавить столы для игр в шашки и тогызкумалак, - добавил организатор игр.Организаторы рассказали, что шахматный сезон 2023 года на набережной Актау станет третьим подряд. Каждый год места для игры в шахматы появляются на набережной 14-го микрорайона. Традиция была заложена в 2021 году. Тогда здесь установили «шахматные бочки». В 2022 году на набережной были расставлены столы для шахматистов. Все эти три года, по словам организаторов, они проводят игры за свой счёт, не полагаясь на помощь со стороны местных чиновников.- Интеллектуальный спорт в городе набирает популярность. В день поиграть в шахматы приходят сотни человек. Днём чаще приходят дети, вечером – взрослые. Шахматные комплекты стоят круглосуточно. Это уже третий сезон, два из которых уже проведены без какой-либо финансовой поддержки от акимата. Думаю, и дальше сами справимся. Проводя игры на набережной, мы культивируем спорт среди молодёжи, хотим отвлечь их от пагубных привычек, - добавил Роман Уразимбетов.